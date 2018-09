DOS MEDIDAS, DOS

El mensaje del presidente Vizcarra contiene dos medidas: la Cuestión de Confianza (CdC) y la convocatoria a una sesión extraordinaria del Congreso. Este movimiento coloca un escenario que Fuerza Popular difícilmente podrá evitar. De cara al miércoles, el principal debate se refiere a la legalidad de la CdC, pues el fujimorismo y un grupo de constitucionalistas interpretan en negativo el paso dado por el gobierno.

Las dos medidas propuestas por Vizcarra permiten, incluso en medio de la tensión, la instalación de un espacio de diálogo, aun así sea a gritos. En la cancha del Congreso hay dos balones a falta de uno: la sesión extraordinaria que no se entiende sin la CdC y viceversa, de manera que Fuerza Popular tiene que llevar adelante un debate de cara al país, que era lo que había evitado.

Algunas variantes: a) si Fuerza Popular no asiste el miércoles, la tensión explotaría; b) puede asistir y no votar la CdC, desarmando por unos días a Vizcarra, que tendría que hacer algo nuevo, pero con el país masivamente a su favor; c) puede asistir y votar a favor de la CdC y seguir debatiendo las reformas a su ritmo, una especie de mirada de desprecio al Ejecutivo, con un costo muy alto; o d) votar contra la confianza, con lo que Vizcarra queda facultado a disolver el Congreso. ❧