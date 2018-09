Maritza García a Úrsula Letona: “La que no debería existir eres tú y sabes bien por qué”

La congresista del bloque ‘Kenjista’, Maritza García, le respondió a su colega de la bancada de Fuerza Popular, Úrsula Letona, quien arremetió contra la vicepresidenta Mercedes Aráoz diciendo que esta era “esa clase de políticos que no deberían existir”.

García, quien está suspendida por haber mentido en su hoja de vida, lanzó un intrigante mensaje a Úrsula Letona, a través de su cuenta de Twitter.

“La que no debería existir eres tú y tú sabes bien por qué lo digo, así que no me provoques que la tengo en la punta de la lengua”, fue el mensaje que le dedicó Maritza García a Úrsula Letona en la red social.

Úrsula Letona cuestionó duramente a Aráoz por su desempeño en el Ejecutivo y la acusó de ser responsable de los enfrentamientos en el Gobierno. “Es esa clase de políticos que no deberían existir en el Parlamento ni en la política nacional”, dijo la fujimorista.

Asimismo, Úrsula Letona recordó el papel que la congresista de Peruanos Por el Kambio cumplió durante la vacancia presidencial.

“La señora Aráoz en su accionar político ha sido capaz de insultar al presidente Vizcarra, de insultar al señor (César) Villanueva; sin embargo, está sentada con ellos”, añadió la legisladora naranja.

Agregó que siente “pena” por el jefe de Estado y su primer ministro por los “ataques certeros” de Aráoz, quien no se ha manifestado hasta el momento por estos ataques.