Una justa condena

Señor Director:

Los medios de comunicación deben estar saturados por correos de diversas instituciones, políticos, empresarios y ciudadanos que celebran la justa condena contra esos asesinos, por ello, el 11 de setiembre del 2018 será una fecha histórica que no debemos olvidar. Ha sido una tardía sentencia, pero una justa condena para quienes mandaron a asesinar a inocentes. Un punto a tomar en cuenta es que el Poder Judicial reconoció en su fallo que la prisión no resocializa a los terroristas, por lo que tenerlos en libertad es un peligro, más aún cuando jamás demostraron arrepentimiento alguno, la cúpula de Abimael Guzmán pasará el resto de su vida en el lugar que se merece. Finalmente, ojalá que los magistrados en general comprendan que el nuevo terrorismo para los ciudadanos es la delincuencia organizada, que a ellos las cárceles no los resocializará, por ello la importancia de imponerles penas muy severas.

CÉsar Ortiz

PdTe. de Aprosec

Mentira como defensa

Señor Director:

Los políticos corruptos utilizan la mentira como arma de defensa, basado en la frase: “Miente, miente, que algo queda”.

Por poner solo un ejemplo: la empresa constructora Odebrecht desde que comenzó a operar en nuestro país empleó como estrategia para asegurar sus contratos, financiar la campaña de los candidatos que pasaban a la segunda vuelta y luego cuando ya eran presidentes pagaban coimas directamente o a sus testaferros por dichos contratos; sin embargo, esos personajes niegan haber recibido algún dinero de esa empresa, ¿habrá alguien que les cree? Yo les antepondría un dicho universal que dice: “Se puede engañar a todos algún tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”.

eDUARDO eSPÍRITU pEZANTES

dni 06655745

Reforma política

Señor Director:

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, anunció que por ahora se concentrarán en la reforma del sistema de justicia, por ser lo más urgente, pero con respecto a la reforma política dijo: “Hay mucho tiempo todavía por delante, hasta el 2021, para tratar estos temas”. Ni siquiera dijo que empezarán en enero del 2019. ¿Pretende que el presidente M. Vizcarra también espere tranquilo hasta ese año? Recordemos que el Congreso anterior dijo lo mismo desde que empezó, y finalmente no hizo prácticamente nada. Reconocemos que hacer una reforma política es un trabajo complejo, pero no podemos estar de acuerdo con un plazo tan amplio, que incluso pondría en riesgo la implantación de la reforma en las próximas elecciones generales.

Jorge Castañeda Arcas

DNI 07571100

Juego de tronos

Señor Director:

La política peruana se está convirtiendo en un malhadado juego de tronos, entre el Ejecutivo y el Congreso, convirtiendo ese juego en dilemas sociales que son “situaciones en las que la racionalidad individual lleva a una irracionalidad colectiva”. Es decir, son estas situaciones donde el intento racional por aumentar los beneficios individuales (de cara a las

elecciones presidenciales 2021) provocan resultados adversos en lo colectivo (necesaria reforma judicial

y política, para el desarrollo del Perú). En esta lógica, se puede visualizar que los políticos “racionales” no buscan el bien colectivo del país sino un bien propio.

Edwin A. Vegas GallO

DNI 02771235