Odebrecht insiste en adenda para culminar Palo Redondo

La empresa brasilera Odebrecht pretende, “por lo menos”, culminar la construcción de la presa Palo Redondo, obra que forma parte de la I fase de la III etapa del Proyecto Especial Chavimochic.

Y para ello está tras la firma de una nueva (segunda) adenda que permita ejecutar estos trabajos y luego proceder con la caducidad del contrato de concesión suscrito con el Estado el 2014.

La adenda tendría que, obligatoriamente, pasar por el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Contraloría General de la República. Si esta no procede, la concesionaria iría a un arbitraje internacional, lo cual paralizaría por 2 a 3 años más los trabajos en la irrigación de La Libertad.

Erlon Arfelli, gerente general de Odebrecht, se reunió ayer en privado con el gobernador de La Libertad, Luis Valdez Farías, en el despacho de este en la Casa de Gobierno, y en esta cita se trató precisamente lo relacionado a la adenda que podría firmarse en octubre próximo. También participó Alfonso Medrano Samamé, por la Cámara de Comercio y Producción.

Según el directivo brasilero, durante la reunión quedó claro que existe la buena voluntad del gobierno y de Odebrecht en buscar una salida para la continuidad de Chavimochic.

“Estamos discutiendo una adenda que hemos quedado en presentar, algunos detalles que el gobernador nos solicitó vamos a presentar para que los analice y haga los trámites necesarios”, manifestó a su salida de la cita.

Indicó que no se han discutido montos y solamente se centraron en los términos que la ley permite a fin de posibilitar esta adenda para que lo más rápido posible se concluya la presa.

De darse la adenda, no habrá arbitraje, se termina la represa y la concesión retorna al gobierno regional.

Como se recuerda, la edificación de Palo Redondo se encuentra paralizada desde noviembre del año 2016 luego de que estallara el escándalo de corrupción de Odebrecht, al ser acusada esta empresa de pagar sobornos a presidentes y altos funcionarios públicos del Perú y de otros países para ganar licitaciones de grandes proyectos.

Si se termina la obra, almacenará 400 millones de m³ de agua, generará empleo a miles de trabajadores y asegurará agua potable para Trujillo. Los gobiernos regional y nacional ya han invertido US$ 220 millones en Palo Redondo, y solo falta invertir US$ 90 millones, que ya se tiene por préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Odebrecht no ha invertido nada.

El contrato de concesión de la III etapa de Chavimochic fue suscrito en el 2014 por el aquel entonces presidente regional, José Murgia Zannier. La I fase contemplaba la construcción de la presa y trabajos complementarios en el valle Chao (Virú), y la II fase la construcción de 124 kilómetros del canal madre hasta Pampas de Uricape, ubicado cerca a San Pedro de Lloc (Pacasmayo).

Alfonso Medrano respalda adenda

Alfonso Medrano Samamé, representante de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad ante el Consejo de Desarrollo de Chavimochic, calificó como “propuestas interesantes y salidas inteligentes” las hechas por Odebrecht para concluir la ejecución de Palo Redondo.

Indicó que la edificación de la presa está en un 85 por ciento y aseveró que este es un tema estrictamente técnico y no político. Resaltó la predisposición del gobernador Luis Valdez Farías para reiniciar la III etapa.

“Odebrecht termina la presa, lo poco que falta, el 13 o 14 por ciento y se retira, sin generar ningún daño al Estado peruano. No habría arbitraje internacional. Es un tema de honor”, acotó al tiempo de reconocer que el escándalo de Lava Jato no se puede cubrir.