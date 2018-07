Cámara de Comercio espera resultados positivos de comisión de reforma judicial

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) saludó la designación de la Comisión Consultiva de Reforma del Sistema de Justicia por parte del Gobierno y confió en que este grupo consiga presentar propuestas concretas que permitan dar los primeros pasos la reforma del sistema de justicia, para hacerlo más transparente, predecible y libre de toda sombra de corruptela.

“Saludamos la designación de personalidades muy reconocidas no solo por su valía profesional sino porque representan para el país un claro ejemplo de que se puede actuar con rectitud y esperamos presente propuestas concretas en el breve plazo”, señaló la presidenta del gremio empresarial, Yolanda Torriani.

Torriani sostuvo que es necesario reconstruir la confianza en la justicia. “Si no creemos en los jueces, en quién vamos a creer. Para eso se requiere una señal muy clara y es ahora cuando se debe dar esa señal. Por eso esperamos que en el más breve plazo esta comisión elabore propuestas concretas. Es difícil pero no imposible”, puntualizó.

Añadió que en el país hay una reserva moral que exige que esta crisis se enfrente con fuerza y valentía en este preciso momento.

Asimismo, recalcó que la reforma debe ser integral, de todo el sistema judicial, es decir no solo del Poder Judicial, sino también del Consejo Nacional de la Magistratura y del Ministerio Público.

“Es trascendental además que esta reforma integral del Sistema de Justicia sea elaborada con el concurso del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sin soslayar los aportes que pueda brindar el mismo Poder Judicial. Pero lo que no se puede hacer, es que sea solo el Poder Judicial el que se autoreforme”, expresó.