Las exportaciones peruanas

Diversificando mercados

Róger Valencia, ministro de Comercio Exterior y T.

Las exportaciones representan para el Perú el 24% del PBI. En 2017 logramos el tercer mayor crecimiento exportador en el mundo y el primero en el continente. Este año lograríamos más de US$ 50 mil millones en exportaciones y US$ 13 mil millones en las no tradicionales. ¡Todo un récord! Más de 20 productos lideran la exportación mundial: quinua, cacao, mango y banano orgánico; uvas, paltas, café, cobre y oro gracias a la diversificación de mercados impulsada por los TLC los últimos 20 años. El gobierno apuesta por diversificar la oferta exportable, actualmente contamos con 15 planes regionales, impulsamos marcas regionales y apoyamos la internacionalización de las pyme, gracias al trabajo conjunto entre el sector público y privado. Aprovechemos las oportunidades, pongamos al Perú primero.

Cooperar para crecer

Juan Varilias, presidente de ADEX.

El TLC con China tiene 7 años de vigencia, tiempo para hacer un balance de lo logrado y de lo que se puede hacer pensando en una estrategia orientada al mercado externo. En el 2017 la balanza comercial con China fue superavitaria en US$ 3.300 millones pues las exportaciones sumaron US$ 11.600 millones y las importaciones US$ 8.300 millones. En este tiempo, nuestras envíos crecieron a una tasa promedio anual de 21,2% y las importaciones en 22,7% mientras que las exportaciones del Perú al mundo subieron 9,4%. Existe alta concentración en minerales, pero se observan sectores con gran crecimiento: agroexportación (26,9%) y textiles (12,7%).Un punto a favor es que el enfoque de integración de China se basa en la cooperación para el desarrollo. Debemos estrechar lazos institucionales a fin de mejorar nuevas capacidades, exportar y crecer.