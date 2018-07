Sobre los cajeros Multired del Banco de la Nación

Señor Director:

Es evidente que a los altos funcionarios del Banco de la Nación les importa poco brindar el adecuado servicio al público, ya que en la mayoría de agencias de Lima y provincias los cajeros Multired están inoperantes y perjudican a quienes acuden a retirar dinero de sus cuentas. Todo el tiempo se encuentran en reparación. Algunas veces no atienden ciertas sumas, otras, no dan constancia del retiro y otras, simplemente no funcionan. ¿Cuánto gasta el Estado en simples reparaciones de los deficientes cajeros? ¿No sería conveniente optimizar el servicio con la implementación de nuevos cajeros?

SIXTO EDUARDO CANCHANYA

