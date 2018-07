Juez ofreció reducción de pena para violador de menor | VIDEOS

En una reciente publicación de IDL-Reporteros, el portal nos revela nuevos audios de una serie de grabaciones que recibieron de forma anónima. En esta segunda entrega del extenso reportaje, los archivos nos permiten escuchar a César Hinostroza, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, quien fue captado conversando sobre alternativas de reducción de condena e incluso absolución en un caso de abuso sexual. Una charla que involucra al presidente Vizcarra también se compartió.



El caso que se hace referencia en la conversación sería el de una menor de entre diez y once años que había sido atacada sexualmente. La conversación de Hinostroza y su interlocutor se produjo menos de un mes después de que el Congreso de la República aprobara una ley que impone cadena perpetua a violadores de menores de edad.

PUEDES VER Repartija en el CNM

Según IDL-Reporteros, el diálogo se llevó a cabo el pasado 4 de abril. En el audio se le escucha a César Hinostroza intentando comunicarse con su esposa, pero sin éxito. A la misma vez -y posiblemente por otra línea- el juez converso con otra persona sobre el caso de violación.



Escúchela a continuación





El futuro del juez



En otra conversación, se puede escuchar al juez Hinostroza recibir una llamada de un individuo que se identificó como Aurelio Quispe, quien fuera juez hasta el año 2013. En el diálogo, Quispe le propone un trato, que, según sus propias palabras, vinculan al presidente de la República, Martín Vizcarra.



“Tenemos un contacto con el doctor Vizcarra para ver unos asuntos. Esto no se puede hablar por celular. Es una buena noticia; es sobre su poder y futuro” se le escucha decir a Quispe en el audio.





Según IDL-Reporteros, se comunicaron con el presidente Vizcarra mediante el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. El mandatario respondió que no conoce a Quispe y no se ha reunido con el juez Hinostroza.



El portal también se comunicó con Hinostroza, hablaron con él, pero el letrado les pidió que lo vuelvan a llamar. No volvió a contestar.

Puedes leer el informe completo de IDL-Reporteros Aquí