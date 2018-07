Gerardo Távara: “Necesitamos que se esclarezca a cabalidad la situación en la ONPE”

Gerardo Távara señala cómo los partidos siguen burlando la nueva norma electoral y aprovechan sus vacíos. Indica que esto es una expresión de la crisis política. De la reforma electoral, afirma que le falta mucho para que sea tal. También subraya que la ONPE debe esclarecer todos los últimos cuestionamientos.

PUEDES VER Alcalde de distrito tacneño de Quilahuani postula a un distrito de Puno

Las irregularidades en listas y postulantes a gobiernos regionales y municipales continúan a pesar de las modificaciones legales. ¿Qué faltó?

Los partidos políticos y movimientos regionales no le han dado el suficiente valor a lo que hay detrás de esa norma, que es la exigencia ciudadana para que se le ofrezca candidatos de otro tipo, más íntegros. Por eso, entre los 113 mil candidatos hay gente con condenas por delitos distintos a aquellos que la ley establece como prohibición, como extorsión, falsedad, homicidio, disturbios, peculado.

¿Los partidos no han acudido a la ventanilla única?

El JNE ha reportado la lista de partidos que han hecho uso de la ventanilla única y cuántas consultas hicieron. De los 113 mil candidatos, solo fue consultado aproximadamente en 30 mil casos. Esto representa poco más de 30%. Por lo menos 2/3 de candidatos fueron inscritos sin verificar sus antecedentes.

¿Y la hoja de vida?

La ley dice que se coloca primero en el portal del partido y luego, cuando se inscriben, en el portal del JNE. Transparencia verificó antes del cierre de inscripciones que de los 20 partidos que anunciaban candidaturas para Lima solo dos tenían la hoja de sus postulantes en su portal.

¿Qué va a pasar ahora que los partidos reportarán sus ingresos y gastos al final de la campaña y no durante ella?

Lo que vamos a tener este año es que primero se le va a entregar la credencial al alcalde o al gobernador y después de eso se le va decir: dígame usted cómo financió su campaña. Si se descubre que la financió con dinero de procedencia ilegal, no le pasará nada, no es motivo de vacancia, la única sanción es una multa.

La ley impide la reelección de alcaldes pero no impide que un alcalde postule para teniente alcalde en su mismo distrito, como ocurre con Juan Navarro, en San Juan de Lurigancho. ¿Es una sacada de vuelta a la ley?

Sí. Hoy tenemos diversas maneras de sacarle la vuelta a la ley. El sentido de la norma que prohíbe la reelección es que no se utilice el cargo de alcalde para beneficiarse en una campaña de reelección. Pero cuando un alcalde dice que no va a postular por su distrito y sí por el distrito vecino, como pasa con el alcalde de Villa El Salvador que ahora va por Villa María del Triunfo, o el alcalde de Magdalena que ahora es candidato en Cañete, no están cumpliendo con tal propósito. Y más grave podría ser el caso de quienes no van a la reelección como alcalde pero van como teniente alcalde. O dicen: no iré yo pero irá mi hijo, como pasa en Chorrillos o en Lima Metropolitana. O dicen: no voy pero va mi esposa, como en San Borja y Breña.

¿Qué deberían hacer organizaciones como la Contraloría?

Contraloría General de la República puede intervenir para verificar si los recursos de la municipalidad se están utilizando en una campaña electoral. Para esto ya ha suscrito un convenio con el JNE. Es muy importante la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, que puede detectar movimientos sospechosos. También es importante la participación del Ministerio Público y la Policía. Asimismo, es fundamental la vigilancia ciudadana.

Transparencia también está haciendo vigilancia.

Estamos en una campaña que se llama ‘Decide bien’, para exhortar a que cuando se nos acerque un candidato le preguntemos sobre sus antecedentes, quién le financia la campaña, cuáles son sus propuestas. El lema de nuestra campaña es: piensa, infórmate, decide bien.

ONPE ha sido denunciada por favorecer a un partido en la verificación de firmas. ¿Cuánto afecta esto a la transparencia del proceso electoral?

ONPE tiene que ser una de las instituciones más confiables del país, como lo ha sido en los últimos diez años, junto al JNE y Reniec. Necesitamos que se esclarezca a cabalidad la situación en ONPE, para mantener la confianza en la forma como se conducen las elecciones desde este organismo electoral.

¿Qué le falta a la ley de reforma electoral?

Le falta mucho. La reforma electoral está apenas empezando, hay pendientes, hay temas que corregir como el financiamiento. Hay que establecer sanciones políticas cuando se recibe dinero de procedencia ilegal. Las multas no son efectivas, no se pagan. Necesitamos avanzar en cuestión de democracia interna, que sea obligatoria la participación de ONPE, JNE, Reniec; y saquemos de la ley esa famosa asamblea de delegados que es una manera de permitir que el partido decida entre cuatro personas o cuarenta quiénes serán los candidatos. Hay que seguir trabajando sobre los antecedentes de los candidatos.

Los partidos no están haciendo su trabajo.

Es la expresión de la crisis política que tenemos. La reforma electoral no se va a producir si la dejamos solo en manos de los partidos y del Congreso. En algunos casos hay apertura al cambio pero en la mayoría hay resistencia. Tenemos que forjar la reforma política y la reforma electoral desde fuera hacia el Congreso, hacia los partidos políticos.