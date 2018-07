Atención del Congreso

Rosa María Palacios, periodista de La República.

La comunidad LGTBI constituye una minoría, es una comunidad vulnerable porque suele ser atacada por las mayorías que no admiten otro modo de vida. Por tanto, estas minorías salen a expresarse y a decirle al Estado que existen y tienen derechos. Un articulo de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Ahora bien, en materia de visibilización se ha avanzado, porque ahora se puede discutir el tema, incluso dos congresistas se han declarado gays. En cuanto a sus derechos laborales, algunas empresas han adoptado políticas de no discriminación. Sin embargo, los crímenes de odio contra esta comunidad no están legislados por culpa del Congreso. No están siendo atendidos en sus derechos fundamentales. Lamentablemente, las puertas del Congreso han sido cerradas por grupos de personas que creyendo que están llevando el mensaje de Cristo, envían mensajes de discriminación y homofobia.

Una marcha mal enfocada

Beatriz Mejía Mori, Con mis hijos no te metas.

Esta marcha se produce para demandar el reconocimiento de “supuestos derechos especiales” que tiene la comunidad LGTBI. Quieren que se aprueben leyes que no corresponden porque todos los derechos humanos ya han sido reconocidos, lo cual indica que la motivación de la marcha no está bien enfocada. Otro punto es que geopolíticamente se está utilizando una supuesta demanda de derechos para los grupos LGTBI con fines de generar conflictos sociales en los países sin ninguna basa y lo peor de todo es que lo están logrando. En tercer lugar, lamento lo que se vio en la marcha del orgullo el sábado, porque todos tienen derecho a marchar, pero lo que no pueden hacer es transgredir la moral pública. Hacer manifestaciones grotescas está contemplado como un ilícito penal según el código 183 de la constitución penal; sin embargo, las autoridades no hacen absolutamente nada, por el contrario, sacan banderas en favor de esta marcha.