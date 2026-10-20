Allí viene El Niño, corre nomás, por Mirko Lauer

El gran consejo de este gobierno frente a la amenaza de El Niño Godzilla es: ¡huyan! El peligro nos viene siendo descrito en términos tan grandes que no tiene sentido hacer mucho por proteger a la población. Solo queda, pareciera, pasearse con uniforme limpiecito de faena militar para indicar que se está sobre el terreno.

El consejo sobre la fuga debería venir acompañado de algún plan de evacuación, que ya deberíamos estar viendo en marcha. Pero nadie en las zonas más amenazadas está con muchas ganas de moverse. Dejar atrás la casa siempre es algo penoso, sobre todo si son propiedades asentadas sobre la informalidad.

De otra parte, el conocimiento de la gravedad de lo que se viene ha sido dejado a la imaginación. Algunos efectos en la economía ya están aquí, debido a la temperatura en alza. Pero la repercusión en los hogares, sobre todo los populares, está siendo vista como algo para más adelante. No sabemos qué pasará en ese momento.

A estas alturas ya se han instalado ideas como que el Congreso es saboteador y el Ejecutivo es ineficiente. Un El Niño gigante, como el que los especialistas describen desde hace ya buen tiempo, no es un problema fácil de resolver con los instrumentos del Estado peruano. Pero hay grados de esfuerzo que o se ven o no se ven.

A diferencia de la criminalidad, que da la engañosa sensación de estar manifestándose de a pocos, El Niño es algo que se espera de golpe, con la contundencia de las catástrofes naturales. Quizás huir no es un mal consejo, siempre y cuando se nos ayude con medios para hacerlo. ¿No es que ya deberíamos estar escapando? ¿De qué lugares?

La aparición de Keiko Fujimori con diversos uniformes en sí misma no resuelve nada si no viene acompañada de actividades transformadoras de situaciones. De otro modo, son versiones de la famosa semana de representación de los congresistas. Quizás se logra más desde un escritorio bien organizado que desde un helicóptero.

La falta de información sobre el qué, cuándo, cómo, dónde y qué magnitud de El Niño es clamorosa. No hay realmente campaña informativa, sino campaña de susto. ¿Podría la población beneficiarse con un programa ilustrativo bien hecho en la TV?