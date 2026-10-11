Anne Carson, Premio Nobel 2026, por Mirko Lauer

Una lectora observa los libros de la escritora canadiense Anne Carson expuestos en el stand de la editorial S. Fischer durante la 78.ª Feria del Libro de Fráncfort. Foto: AFP.

Una lectora observa los libros de la escritora canadiense Anne Carson expuestos en el stand de la editorial S. Fischer durante la 78.ª Feria del Libro de Fráncfort. Foto: AFP.

Acaba de ganar el Premio Nobel 2026 la poeta Anne Carson (Toronto, 1950). Es algo que se esperaba, pues desde hace buen tiempo ella viene siendo considerada la poeta más importante de la lengua inglesa. Como ha estado sucediendo en estos años, el premio no es para un autor de fácil lectura; al contrario, leer a Carson puede ser un ejercicio exigente.

La Academia Sueca la reconoce como una creadora de géneros literarios nuevos, a partir de su familiaridad con las letras de la antigüedad clásica occidental. La poeta acerca verso y prosa, poesía y erudición, para lo cual cruza fronteras que la llevan hacia resultados formales desconocidos y cargados de intensos sentidos.

Pero al final todo es poesía, lo cual se advierte con claridad en los dos textos recientes sobre su encuentro con el mal de Parkinson. Uno de ellos titulado “Cuidado con el hombre cuya letra se mece como una caña al viento”. En efecto, Carson reconoció su mal en la manera como empezó a afectar su caligrafía, y lo contó.

Hace pocas semanas la poeta demostró su capacidad para cruzar fronteras con un ensayo periodístico en The London Review of Books titulado “On Rosalía”. El País lo traduce y recoge la frase “Tengo resaca de Rosalía”, la cantante y compositora española. Pero la parte con más peso en su obra es el territorio grecolatino.

Lo que la Academia Sueca llama un “diálogo lúdico con la antigüedad clásica” nos parece más bien el reclutamiento de ese mundo para una modernidad trágica en lo personal, un proceso que es todo profundidad. En otras palabras, Carson no cree mucho en la antigüedad intrínseca de lo clásico; más le interesa su atemporalidad.

Un buen texto para contactarse con la obra de Carson, y que es posible encontrar completo en Internet, es “Albertine”, lo que ella llama una “rutina de ejercicios poéticos” en 59 párrafos. Es la aproximación a uno de los personajes centrales en la novela de Marcel Proust, y una sorprendente fusión de géneros.

Es notable el parecido de partes de la obra de Carson con el tono y el estilo de la coreana Han Kang (La clase de griego, prosa, y Guardé el anochecer en un cajón, poemas), Premio Nobel 2024.