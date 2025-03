El Perú y la India, por Oscar Vidarte Arévalo

La semana pasada el Canciller y la Ministra de Comercio Exterior estuvieron de visita en la India. En este viaje pudieron reunirse con altas autoridades del gobierno indio, además de participar en importantes espacios políticos como el Dialogo Raisina y el Cónclave India-América Latina y el Caribe.

Pero, ¿qué tan relevante es la India para el Perú? Establecido el vínculo bilateral en 1963, este no tuvo mayor relevancia, pero en los últimos años ello ha ido cambiando. En menos de una década, el comercio bilateral pasó de mil millones US$ el 2011 a 3 mil millones US$ para el año 2019. En la actualidad, el intercambio comercio bilateral es un poco menor a los 6 mil millones US$, convirtiéndose la India en el cuarto socio comercial del Perú y su segundo principal mercado en el continente asiático. Justamente, ambos países han mostrado interés por un Tratado de Libre Comercio, y aunque dichas negociaciones comenzaron el 2017 y avanzan a un ritmo lento, se busca que se reanuden y puedan culminarse este año.

No cabe duda que la India es un país que, si bien mantiene fracturas sociales, ha logrado sacar de la pobreza a millones de personas. Aunque las cifras difieren, según el gobierno en la última década la pobreza ha pasado del 29% al 11% de la población. No obstante, para una población de 1.4 mil millones, aún estamos hablando de muchas personas.

Con una expectativa de crecimiento anual para los próximos años entre el 6% y 7%, se ha posicionado como una potencia mundial. Antes hablábamos de la India como una potencia emergente, hoy se consolidada como la cuarta economía más grande del planeta, aunque todavía con un PBI per capital que se encuentra lejos de las potencias occidentales. Incluso, el crecimiento económico de la India a tasas mayores que China, nos hace dudar acerca del futuro del orden mundial en construcción.

En todo caso, esta nueva realidad merece una política exterior por parte del Perú mucho más activa de cara no solo al subcontinente indio, sino a lo que hoy se reconoce como la región del Indo-Pacífico. Durante siglos, el Perú estuvo de espaldas a Occidente. Hoy se inserta en forma directa con esa parte del mundo que parece constituir el centro de la política y economía mundial. Hay que saber aprovechar esta gran oportunidad.