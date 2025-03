28 de febrero de 2025

Sr. Director del Diario La República

De mi consideración:

Por medio de la presente carta notarial dejo constancia de mi total rechazo a la burda campaña que su diario viene realizando en mi contra desde el año 2016 hasta la fecha, principalmente a través de las publicaciones de su periodista Paola Ugaz Cruz. Son innumerables las ocasiones que se han publicado artículos, fotos y titulares donde se me menciona para formularme falsas acusaciones que constituyen abiertas difamaciones en mi contra. La razón de mi silencio nunca ha sido la aceptación de tales acusaciones, sino la confianza en que la fuerza de la verdad llevaría finalmente a que su diario cese en su campaña difamatoria y proceda a hacer las rectificaciones correspondientes. Sini embargo, pese a la absoluta falta de pruebas que respalden todo lo que se dice difamatoriamente de mí, la campaña se mantiene y eso me obliga a salir a defender mi honor y la verdad, para lo cual voy a utilizar todos los medios de defensa que la Constitución y las leyes me reconocen como ciudadano.

De forma particular, me voy a referir a las últimas publicaciones contenidas en los artículos publicados los días 14, 16, 17, 23 y 26 de febrero del presente año, titulados "La millonaria máquina de abusos que el Papa busca cerrar en Perú", "El Sodalicio de Jaime Baertl se juega su batalla final en los Estados Unidos", "Sodalicio con aroma de café", "El big bang del Sodalicio en el Perú" y "Cerró el Sodalicio y ahora ¿adónde irá el cerebro de las finanzas, Jaime Baert!?" que continúan afectando mi honor y buen nombre asi como la verdad.

Ante lo dicho en los artículos antes mencionados debo señalar lo siguiente:

1o Es falso que lidere un entramado económico desde Colombia ("Sodalicio con aroma de café”). Nunca he sido ecónomo del Sodalicio de Vida Cristiana y mi apoyo para obtener donaciones o promover obras que requerían de financiamiento económico culminó en el año 2012. Desde el año 2017 resido en la ciudad de Bogotá dedicado a ejercer mi ministerio pastoral en colegios, centros penitenciarios y en poblaciones (veredas) alejadas.

Es a los periodistas de su periódico (en especial, a Paola Ugaz Cruz) a quienes corresponde probar que desde Colombia he realizado u ordenado "el traslado de dinero de las arcas de Estados Unidos, a través de movimientos de origen que son difíciles de detectar" (Sodalicio con aroma a Café). Si bien en esta noticia se cuida Paola Ugaz Cruz de no afirmar ningún acto de fraude o lavado de activos Vidente que me pane con un empresario dedicado a enriquecerse, lo que iría en contra de mi Condidit de sacerdote y de la verdad. Se llega incluso a decir que habría dado un falso testimonio a la Comisión Especial Scicluna-Bertomeu al decir que en Colombia me dedico a labores pastorales. No hay duda de que estas falsas afirmaciones afectan mi honor como sacerdote, al ponerme socialmente como un empresario ávido en enriquecerse y, más aún, al decir que he mentido ante las instancias oficiales de la Iglesia sobre mis actividades. En consecuencia, si los periodistas de su medio no cuentan con pruebas que respalden estas afirmaciones, su medio deberá proceder a una rectificación inmediata, sino estarían convalidando lo dicho por los periodistas y con ello asumiendo también la responsabilidad por esas afirmaciones sin sustento.

2o. Es falso que sea el jefe de facto del Sodalicio de Vida Cristiana (Sodalicio con aroma a Café). Formé parte del Consejo Superior del Sodalicio hasta el año 2010 y siempre como encargado del área de Espiritualidad. Nunca he sido superior ni de una comunidad, ni de una región, ni de nada.

Para que a una persona se le atribuya la calidad de ser jefe de facto de una organización es necesario contar con pruebas que acrediten que dicha persona tomaba realmente las decisiones, que daba órdenes a sus miembros y que terceras personas externas a la organización la viesen como el real jefe de la misma. Todo esto requiere evidentemente pruebas y no basta con que sea la particular opinión de una periodista. Más aún, si la imputación de ser el jefe de facto del Sodalicio viene unida con varias afirmaciones (sin ninguna prueba) como que se habría instalado un sistema de abusos al interior del Sodalicio (lo que ha sido descartado por la Fiscalía de Crimen Organizado en el Perú luego de más de 9 años de investigación), que se estarían lavando activos de procedencia delictiva con entramados empresariales o que se estaría des-patrimonializando la institución para no asumir las reparaciones a las víctimas después que se han reparado a las mismas. Sus periodistas deben contar con pruebas suficientes de lo antes dicho y decir que yo, de facto, fui el jefe que ordenó o consolidó estas situaciones. Si tales pruebas no existen, entonces debe procederse a una inmediata rectificación, pues, de lo contrario, su medio estará respaldando estas peregrinas afirmaciones y asumiendo responsabilidad al respecto.

3o No soy jefe del imperio económico del Sodalicio, no he sido el número 2 de la organización (Cerró el Sodalicio y ahora ¿adónde irá el cerebro de las finanzas, Jaime Baertl?), no he manejado las empresas ni las propiedades, no dirijo un "Sodalicio SA" (La millonaria máquina de abusos que el Papa busca cerrar en Perú), ni el Sr. Ary Alcántara Valdivia, ni ninguna persona es mi testaferro (El big bang del Sodalicio en el Perú).

La gratuita afirmación de que soy jefe de un imperio económico y que utilizo al abogado y socio del estudio de abogados Osterling, Ary Alcántara Valdivia, como testaferro en el manejo de ese imperio es también una afirmación difamatoria sin ningún respaldo probatorio. No sólo porque las instituciones a las que se hacen mención son personas jurídicas autónomas con sus respectivos órganos de administración, sino porque resulta ingenuo creer que un prestigioso abogado de una firma de abogados reconocida sea un simple testaferro. Y estas afirmaciones son además difamatorias porque se sigue proyectando la imagen falsa de que soy, en realidad, un empresario ávido en enriquecerse y que incluso utilizo a testaferros para ocultar mi verdadera actividad. Dado

que tampoco hay pruebas que respalden debidamente estas afirmaciones, su diario debe proceder a una inmediata rectificación para dejar a salvo su responsabilidad.

4o Es falso que yo sea el apoderado de la Fundación Santa Rosa y de Christian Life Movement Inc. Nunca he sido apoderado de dichas instituciones (Sodalicio con Aroma a café). Si la Sra Ugaz tiene pruebas de esta condición que me atribuye, le pido que las muestre o, si no, el medio que representa proceda a una inmediata rectificación.

5o Es falso que manejo un "Grupo San José" que recibe transferencias de Estados Unidos a través de Aprova para mis negocios personales. Nunca he manejado a ningún grupo económico, ni he recibido transferencias de USA ni para negocios personales ni para ninguna otra actividad (Sodalicio con aroma a café). No he mudado ninguna red de empresas a Colombia, siendo falso que yo pertenezca al grupo San José o a Aprova (Cerró el Sodalicio y ahora ¿adónde irá el cerebro de la finanzas, Jaime Baert!?)

Nuevamente se me pone como una persona que no ejerce como sacerdote, sino como un empresario dedicado a hacer negocios para enriquecerse. En ese sentido, le pido que se evidencien las pruebas de las afirmaciones sobre el manejo de las empresas antes referidas y cuál sería el enriquecimiento personal que tendría, debiéndose precisar qué bienes personales tengo a mi nombre o de un testaferro. Lo que difunde su diario son afirmaciones muy serias sin el más mínimo respaldo probatorio, por lo que le exijo que se proceda a la inmediata rectificación.

6o Es falso que junto con el Sr. Juan Carlos Len hayamos decidido dejar sin su empresa al Sr. Oscar Osterling (Sodalicio con aroma a café). No he tenido ningún tipo de autoridad, ni he dispuesto nada relacionado con el Sr. Osterling ni con su supuesta empresa.

Sería bueno que los periodistas encargados de la nota presenten pruebas, más allá de una declaración del interesado que tiene una posición pública abiertamente en contra del Sodalicio, que corroboren lo que dicen. Asimismo, sería bueno establecer cómo una persona instruida y mentalmente sana puede ser obligada a hacer algo que no quiere. No está de más recordarle que la tesis del secuestro mental fue analizada por la Fiscalía de Crimen Organizado, la que luego de las pericias psicológicas correspondientes descartó que en el Sodalicio haya existido algún tipo de enajenación de la voluntad de algunos de sus miembros, en donde se incluye al Sr. Osterling. En un periodismo serio los dichos de cualquier persona deben ser corroborados y en ese sentido le pido cuáles serían las pruebas de que le arrebatamos al Sr. Osterling su empresa. De no haber esas pruebas, lo que corresponde es la inmediata rectificación.

7o Es falso que junto con el Sr. Juan Carlos Len hayamos enriquecido nuestros bolsillos con el patrimonio de la Fundación Santa Rosa (El Sodalicio de Jaime Baertli se juega su batalla final en los EE.UU). Nunca he percibido dinero alguno de esa institución ni de ninguna otra. Más bien con mi propio patrimonio personal, obtenido de mi familia, he donado y sostenido muchas obras pastorales y a mi propia comunidad sodálite.

La afirmación de que el dinero procedente de las donaciones recibidas por la Fundación Santa Rosa terminó en mis bolsillos carece no sólo de toda prueba, sino que constituye una difamación muy grave, al atribuirme actos de apropiación indebida de fondos destinados a fines religiosos. Si los periodistas no tienen el debido respaldo a esta grave imputación, su medio debe proceder de inmediato a una rectificación proporcional, de lo contrario deberá asumir la responsabilidad por la difusión de esta noticia falsa y difamante.

8o Paola Ugaz insinúa maliciosamente que tengo una red de socios y amigos que me protegen, sin decir quiénes son, ni de qué me protegen, buscando con ello generar sospechas injustificadas sobre mí (El Sodalicio de Jaime Baertl se juega su batalla final en los EE.UU).

Si la periodista Ugaz no determina quiénes son esas personas y de qué irregularidades me protegen, la difamación en mi contra es evidente, pues se me pone sin ninguna prueba como una persona que utiliza a terceras personas para encubrir sus actos indebidos. Por ello, su medio de proceder a una rectificación inmediata que lo desligue de la difamación proferida por la referida periodista.

9o. Señala Paola Ugaz que vengo siendo investigado por lavado de activos, pero omite decirles a los lectores que dicha investigación se ha iniciado con base en sus artículos difamatorios y cuando ella ha ido a declarar a la fiscalía no ha presentado ninguna prueba que respalde sus acusaciones.

10o Es falso también que me haya mudado a Colombia para alejarme de las denuncias que tenía (Cerró el Sodalicio y ahora ¿adónde irá el cerebro de las finanzas, Jaime Baertl?). Nunca dejé de enfrentar las denuncias que me han hecho, aun estando en Colombia.

La mayor prueba de lo dicho es que en la investigación por lavado de activos que tiene como única fuente los artículos de Paola Ugaz, tengo una defensa apersonada y he declarado a todas las preguntas formuladas por la Fiscalía. A diferencia de la Sra Ugaz, no he excusado en "la reserva de las fuentes" para no tener que respaldar con pruebas mis afirmaciones, ni mucho menos decir cosas absurdas como que Denver es un paraíso fiscal.

11o Es falso que haya mentido en mi declaración ante la Fiscalía y la Misión especial. Lo cierto es que me dedico a mi labor pastoral y he colaborado con la comunidad en legítimos emprendimientos para ayudar a comunidades pobres.

Nuevamente resaltar que no hay prueba alguna de que desde Colombia estoy manejando el entramado económico que Paola Ugaz Cruz llama, con fines evidentemente narrativos, el Sodalicio S.A. Esta orfandad probatoria obliga a su medio a realizar una inmediata rectificación.

2o Es falso que GASIL administra fincas y comercializa productos ganaderos (Sodalicio con aroma a café). Las publicaciones de Paola Ugaz Cruz están tan plagadas de mentiras que, sin la menor prueba, afirma falsamente que la actividad que realiza GASIL es la administración de fincas y la comercialización de productos ganaderos, pretendiendo generar la impresión que se trata de negocios millonarios que, según su tesis difamatoria, terminan enriqueciendo mis bolsillos. Le pediría, por ello, que individualice cuáles serían los bienes personales en los que se habría traducido ese enriquecimiento. Como no los hay, a su medio no le queda otro camino, en un ejercicio responsable el periodismo, que la rectificación.

13o Es falso que se haya conseguido en el segundo Gobierno del ex Presidente Alan García Pérez que el Ministerio de Economía y Finanzas cambie su posición sobre los aspectos tributarios del concordato entre el Estado Peruano y la Iglesia Católica y que ese cambio sea el pago por el favor de haber bautizado al hijo del ex Presidente García (El big bang del Sodalicio en el Perú). También es falso que el ex Presidente García haya hecho que "el concordato se estire como chicle" para beneficiar al Sodalicio (Cerró el Sodalicio y ahora ¿adónde irá el cerebro de las finanzas, Jaime Baertl?).

Esta imputación es muy seria, pues habla de la concesión ilícita de favores con un ex Presidente de la República, a quien además debería respetársele su memoria y no mancillarla con imputaciones gravísimas. Como no hay ninguna prueba de los dicho más que la pura imaginación de la Sra Ugaz, le requiero a su medio hacer una inmediata rectificación.

14o Es falso que yo haya sido expulsado del Sodalicio por abuso sexual o por graves faltas económicas. También es falso que un Dicasterio del Vaticano me sigue una pesquisa, pues en ningún dicasterio estoy siendo investigado. La misma suerte de una mentira corre la acusación de Martin Scheuch sobre un supuesto abuso (Cerró el Sodalicio y ahora ¿adónde irá el cerebro de las finanzas, Jaime Baert!?).

La investigación canónica que se me siguió nada ha tenido que ver que un asunto de abuso sexual. Asimismo, no es verdad que se haya determinado mi responsabilidad personal en faltas económicas, Nada de esto es mencionado en el decreto de dimisión. Nunca he sido investigado y sancionado por lo que dice la periodista Ugaz Cruz, introduciendo en su publicación afirmaciones falsas y gravemente difamatorias. Si se me hubiese pedido mi posición, la periodista habría podido saber que he remitido una carta de rectificación a la Nunciatura por las falsedades que contiene el malintencionado comunicado que en su momento realizó.

En cuanto a que estoy siendo investigado por un dicasterio del Vaticano, solicito a la periodista Paola Ugaz Cruz que indique en cuál Dicasterio estoy siendo investigado y por qué razón se me investiga. De no hacerlo, pido la inmediata rectificación por parte del diario que usted dirige.

Finalmente, la acusación de Martín Scheuch fue y es falsa, como se demostró en la investigación que se realizó en 2016 y que culminó con un decreto donde se afirmaba que la acusación no era verosímil, no era creíble.

15o Es falso que haya dirigido el llamado Sodalicio S.A. y que con ello haya acumulado mil millones de dólares (Cerró el Sodalicio y ahora ¿adónde irá el cerebro de las finanzas, Jaime Baertl?).

Además de no existir un tal Sodalicio S.A., Paola Ugaz Cruz intenta generar una mala percepción del Sodalicio con una burda mentira de ganancias acumuladas de mil millones de dólares. Dado que no indica en qué base objetiva sustenta tal afirmación, pido que indique cuál es esa fuente y, de no hacerlo, el diario proceda a la inmediata rectificación.

16o Es falsa la afirmación de que yo me he movido con una maleta para hacer préstamos con intereses altísimos (Cerró el Sodalicio y ahora ¿adónde irá el cerebro de las finanzas, Jaime Baertl?). Falso lo de la maleta y lo de los préstamos con intereses altísimos.

Esta afirmación de Paola Ugaz Cruz carece de toda veracidad, al punto que no cuenta con ninguna prueba de lo que dice. Por ello, exijo que el medio que representa proceda a una inmediata rectificación.

17o Es falso que yo haya creado la off Shore Pusan; falso que le haya cambiado el nombre por el de San Ignacio; falso que yo haya creado fundación Santa Rosa o la off Shore Providential.

Sobre estas afirmaciones hechas anteriormente por Paola Ugaz en otras publicaciones, ella tuvo la oportunidad de acreditarlas en la investigación por lavado de activos que la Fiscalía ha abierto precisamente por sus publicaciones. En esa oportunidad, no presentó ninguna prueba de lo que ha dicho. Por ello, solicito a su medio una inmediata rectificación de estas burdas mentiras.

18o Es falso que mi primo Luís Baertl me haya creado una off Shore llamada Alma Minerales (Cerró el Sodalicio y ahora ¿adónde irá el cerebro de las finanzas, Jaime Baerti?).

Las mismas investigaciones fiscales han determinado que la persona jurídica en mención fue creada por señor Luis Baertl sin ninguna intervención de mi parte. Nuevamente Paola Ugaz Cruz miente

sobre un hecho que nunca han ocurrido y respecto de lo cual no tiene ni una sola prueba. Por ello y por la responsabilidad del medio, solicito la inmediata rectificación de las mentiras hechas.

19o Es falsa la afirmación de que busqué a un abogado o amigos en la prensa para tapar los delitos del señor Murguia (Cerró el Sodalicio y ahora ¿adónde irá el cerebro de las finanzas, Jaime Baert!?).

Esta afirmación de Paola Ugaz Cruz es, como todo lo que dice de mí, una burda mentira. No tiene pruebas de lo que dice, ni siquiera individualiza a las personas a las que supuestamente busqué. Cade recordar que al Sr. Murguía se le expulsó del Sodalicio en el momento en que se conoció su delito, Por ello, exijo a su medio una inmediata rectificación de las mentiras que ha difundido Paola Ugaz Cruz.

20o Nunca he perseguido a algún periodista. Nunca he querellado o denunciado a algún periodista ni directa ni por interpósita persona (Cerró el Sodalicio y ahora ¿adónde irá el cerebro de las finanzas, Jaime Baertl?). Todo eso es falso.

Por la cantidad de veces que algunos de los periodistas de su medio me han calumniado o difamado, como lo hace la Sra Ugaz en sus últimos 5 artículos y en otros muchos artículos de los últimos años, no la he enjuiciado, teniendo razones y argumentos sobrados para hacerlo. Una falsedad más.

Como podrá apreciar, Sr. Mohme, la periodista Paola Ugaz realiza un mal ejercicio de su profesión, haciendo afirmaciones sin ofrecer pruebas, sin solicitar mi opinión o descargo antes de hacer semejantes acusaciones. Su conducta periodística viola una serie de principios y normas éticas, así como incurre en difamación y calumnia. Con ello se ha afectado no solo la verdad, sino mi buen nombre, mi honor, así como, también la reputación del diario que usted dirige y que debió haber hecho un control previo del contenido de sus artículos donde no ofrece prueba alguna de lo que afirma.

Por lo antes expuesto, exijo que reproduzca íntegramente el contenido de esta carta en la edición impresa de su diario que se distribuye en la ciudad de Lima y en su portal web. El daño que se me ha producido lo justifica plenamente. Asimismo, me reservo el derecho de acudir a las autoridades judiciales para que se vea reparado mi honor y reputación.

Atentamente,

Jaime Baertl Gómez.

DNI: 08241505