En busca del electorado perdido, por Hernán Chaparro

Psicólogo social, Facultad de Comunicación, Universidad de Lima

Se ha generado un debate con relación al crecimiento del apoyo al presidente Castillo que recientes encuestas muestran. La pregunta es si este nivel de aprobación aumentará o no y sus motivos. La conferencia de prensa de Aníbal Torres, este domingo, muestra que el Ejecutivo ha ido estructurando una respuesta política que, si bien no aborda las críticas a la gestión y acusaciones de corrupción al Gobierno y al presidente, sí indica que el comportamiento será otro y que está buscando reconectar con un sector de quienes fueron sus votantes.

Hay que recordar que, de acuerdo con una encuesta realizada por Ipsos el 2021, Perú estaba entre los cinco primeros países del mundo donde las actitudes populistas ciudadanas están más difundidas. Los estudios al respecto señalan que estas son más frecuentes cuando la desconfianza y la insatisfacción respecto a las instituciones del sistema democrático son altas. Esto tiene que ver con el componente antielitista o antigrupos de poder que forman parte de la lógica o discurso populista. No hay que argumentar mucho para entender que este aspecto antiestablishment de la cultura política peruana, y en particular de la populista, se alimenta día a día gracias al Congreso y en general los partidos. Es también lo que explica, en parte, la sensibilidad de un sector de la ciudadanía frente a la cobertura periodística de las investigaciones que la Fiscalía viene conduciendo respecto al presidente y su entorno. Algunos lo ven como lo que ocurre normalmente desde los grupos de poder cuando el que está ahí no es de su agrado. La fragmentación del consumo de medios y el bajo interés por seguir los temas políticos tienen que ver con un aumento de la oferta, pero también con la desconfianza en lo establecido. La prensa tiene que fiscalizar y es primera vez que un presidente es investigado, pero bien haría en hacer un balance de su cobertura mediática y los efectos de esta.