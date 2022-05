La falta de pantalones del premier, por Augusto Álvarez Rodrich

Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. Pedro Castillo en Tumbes.

En el Perú no va a haber cambios si no se cambia la Constitución, sea por una vía pacífica o una vía no pacífica. Vladimir Cerrón.

No queremos que al país vuelva el dolor del terror, Sendero nos dejó marcados. Dina Boluarte sobre lo anterior.

Somos campechanos, más serranos que la papa y, por eso, cuando un compañero, un hermano del campo hoy pisa y gobierna desde Palacio, no les gusta, nos discriminan, se burlan de la forma como hablamos y por eso nosotros hemos venido a cambiar el país. Pedro Castillo.

Por primera vez tenemos un presidente analfabeto. Mario Vargas Llosa sobre Pedro Castillo.

Hoy nos quieren poner el cliché de corruptos y quiero que me lo demuestren, en dónde he metido la mano, a quién le he robado. Pedro Castillo.

No es posible que el premier se esté burlando de Cotabambas. Se comprometió a estar en Pucamarca y no ha ido. Señor presidente, ordene a su premier que tenga la valentía de ir a Cotabambas, que se ponga los pantalones y vaya a negociar. De verdad, estamos cansados por las paralizaciones que se hacen permanentemente en Cusco. Gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón.

Soy la presidenta del Congreso, pero soy una persona de carne y hueso. Me molesto, lloro, río, grito, soy una persona igual que cualquiera. Maricarmen Alva sobre su enfado con la prensa.

Era un demonio. Mercedes Aráoz sobre Martín Vizcarra.

No voy a permitir que se le falte el respeto, doctor Aníbal, el pueblo sabe quiénes ponen el pecho por Perú. Pedro Castillo sobre el debate de interpelación al premier, obviando los agravios que cotidianamente lanza Torres.

No soy un presidente paralelo. Vladimir Cerrón.

El momento constituyente no nos va a buscar. Es momento de que se debata y analice porque al pueblo no se le puede amordazar. Pedro Castillo.

Son el equivalente a lo que sería un mitin de campaña, con portátil y todo, así no se gobierna, así se hace campaña. Francisco Sagasti sobre los Consejos de Ministros descentralizados.