¿Por fin el largo plazo?, por Humberto Campodónico

Siempre hemos dicho que los problemas del desarrollo son un tema de largo plazo, lo que implica planificar el diseño de las políticas y herramientas. Es lo que no ha querido hacer el neoliberalismo, que les deja a las fuerzas del “libre mercado” las decisiones económicas importantes. Y estamos viendo adonde nos han llevado, no solo en el Perú y la región, sino en el mundo.

Es lo que ha sucedido también en política energética en los últimos 30 años. Tenemos gas natural en abundancia, que es 50% más barato que el GLP y que tiene precio regulado, pero hasta ahora solo hay 1.3 millones de hogares conectados, de los cuales el 85% está en Lima.

Este tema se aborda en el informe que acaba de prepublicar la Comisión Multisectorial de la PCM presidida por Mirtha Vásquez. En el informe hay un análisis de la demanda de gas hasta el 2058 y, también, medidas para aumentar la oferta, así como nuevos mecanismos que promuevan la inversión pública y privada.

2

Para ello, el 10 de noviembre, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el Proyecto de Ley (PL) 679. Sin embargo, hasta la fecha, la Comisión de Energía y Minas (CEM) le ha dado poca importancia. Pero otro proyecto, el PL 804, ingresado el 19 de noviembre, ya tiene predictamen y seguro será aprobado la próxima semana.

¿Qué pretende el PL 804? Lo mismo que los lobbies petroleros: prolongar por 10 años más, a dedo (sin participación alguna de Petroperú), los lotes que vencen los próximos 2 años, estando en Talara los más importantes. La mayoría de miembros de la CEM saben que la refinería está al lado y que ese petróleo, al costo, vale US$ 20/barril, pero el precio internacional –que tendría que pagar Petroperú– es US$ 80/barril. No les importa. Ese PL 804 no se debe aprobar (1).

A diferencia del informe de la PCM, la CEM no apunta a un plan de largo plazo para la transición energética (que durará 30 años o más), donde necesariamente deben participar las energías renovables no contaminantes (solar y eólica). Todo “se arregla” con las “leyes parche”. Lo de siempre. Hay que cambiar.

Otro tema clave: la Comisión opta por relanzar el gasoducto al sur (ahora SIT-Gas), como lo recomienda la inglesa, Mott Macdonald, por la ruta del ex Gasoducto Sur Peruano, por ser más eficiente y económica, además de más rentable que las otras alternativas. No se sabe aún cuál será la modalidad (APP cofinanciada, obra pública o contrato gobierno a gobierno) y la forma de financiamiento.

Lo importante: estaríamos saliendo de una hibernación de 5 años (en enero del 2021 caducó el GSP), en que todos los gobiernos patearon la “papa caliente”. Digo bien, “estaríamos” porque a este gobierno le cuestan las decisiones, lo que puede cambiar ahora (¿será?).

El tema # 3 del Informe –aparte de masificación y SIT-Gas– es la renegociación con los contratistas de los lotes 88, 56, 57 y 58 de Camisea para aumentar las reservas de gas, con inversión nueva, para asegurar el largo plazo de la masificación, no solo de gas domiciliario sino vehicular, industrial y comercial y, quizá, la petroquímica.

Esta renegociación –que quedaría a cargo de otra Comisión– tocará también aspectos contractuales. Entre otros, se verá el tema de las regalías, así como modificaciones que permitan reflejar los valores reales a través de un mecanismo transparente en toda la cadena de costos. Importante: los llamados contratos-ley entre el Estado y los inversionistas se han renegociado centenares de veces. Esta vez será a pedido del Estado encarar el largo plazo para satisfacer las aspiraciones de millones de peruanos.

Finalmente, la prepublicación del informe (verlo en www.perupetro.com.pe ) permite recoger las opiniones de la sociedad civil, los gremios empresariales, los sindicatos, los colegios profesionales y las universidades, entre otros. A diferencia del pensamiento único neoliberal (no admite alternativas), el camino del diálogo permite avanzar hacia el largo plazo. ¿Alfin?

(1) Ver “Predictamen PL 804 Lobbista”, Jorge Manco Zaconetti, en https://bit.ly/3IBJhNk. ¿Por fin el largo plazo?