Aperturando la válvula de la violencia, por Augusto Álvarez Rodrich

El Congreso está restringiendo al pueblo el derecho al referéndum, eliminando el camino pacífico hacia la nueva constitución, y aperturando la válvula del camino violento. Marx siempre tuvo razón, la lucha de clases es el motor de la historia. Vladimir Cerrón.

Estos meses nos han servido de escarmiento, aprendimos cosas que ni siquiera se nos pasaban por la cabeza. Afuera uno se hace grandes ilusiones y, cuando uno está adentro, se ven distintas las cosas. Alguien de nuestro entorno familiar nos decía, en el Perú es tan fácil ser candidato y llegar a ser presidente, gobernar es distinto. Pedro Castillo.

Ser muy transparente. Congresista de Perú Libre Edgar Tello sobre el peor error de Castillo como presidente.

Errores se han cometido. ¿Quién no comete errores? Solo Dios no comete errores. ¿Qué errores? La falta de comunicación con ciertos medios de comunicación, pero son medios que no quieren informar ni llevar la noticia, quieren una emboscada para atrapar al presidente, para desvirtuar cualquier palabra que diga. Ministro Aníbal Torres.

Cumple un rol importante, nadie en el Gobierno quiere que la Sunedu desaparezca. Premier Mirtha Vásquez.

Juguémosle limpio a la universidad, al país, señores de la Sunedu. Pedro Castillo, tres días después.

Fue una donación de mis hermanos. Los guardé en una caja de zapatos y los iba a usar para pagar mi defensa legal por las investigaciones en mi contra. Bruno Pacheco sobre los 20 mil dólares encontrados en su baño de Palacio.

Este ha sido un tema de conversación mía con el presidente y de repente no me dejé entender, pero yo entendí que el presidente Castillo había comprendido la importancia de ser transparente en todos los actos de la administración. Contralor Nelson Shack.

Un gobierno de nada, ni siquiera de izquierda. Elmer Cuba sobre Castillo.

Se quitaron la venda los que nos pusieron estigmas, hoy se dan cuenta de que no vinimos a expropiar ni a quitarle su casa a nadie. Pedro Castillo.

Habita un universo en el que los que lo rodean le dicen que está a punto de hacer grandes cosas y él se lo cree. Mario Ghibellini sobre Castillo.

Los peruanos celebramos el triunfo de Daniel Ortega. Congresista Perú Libre Margot Palacios.