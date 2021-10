El pueblo no tolerará traiciones, por Augusto Álvarez Rodrich

Yo, aparte de ser comerciante, soy estudiante de derecho. Ahí viene, digamos, toda la experiencia que uno puede haber tenido en la vida para asumir este reto. Yo sí me siento preparado para cualquier cargo. Yo estuve como veedor en el año 2018 en las elecciones en Venezuela y fueron unas que se dieron de una manera transparente. Mientras exista el poder legislativo, obviamente es una democracia. Nuestra postura partidaria es que Venezuela es democrática. Richard Rojas, nuevo embajador del Perú en Venezuela.

Ahora que tienen un gabinete a su medida, el dólar baja. Los siempre poderosos Felipillos de siempre nos han demostrado que pueden bajar el precio del dólar a su antojo. Vladimir Cerrón.

Yo tuve que salir por la puerta trasera de palacio de gobierno. Ciro Gálvez.

Ahora, ¿quién me nombra a mí? El partido Perú Libre. Ministro del interior, Luis Barranzuela.

Mirtha Vásquez no nos representa. Congresista de PL Kelly Portalatino.

No es un capricho de Perú Libre, es una necesidad histórica, es cambiar el proyecto de vida del país, es luchar para dejar a las nuevas generaciones un mundo más justo y humano. Vladimir Cerrón.

Yo voy a dar mi voto de confianza. Entiendo la carta de Perú Libre como una reunión de los comités ejecutivos regionales. No sé y no me consta la presencia de congresistas en esa reunión. Yo voy a dar mi voto de confianza. No estoy de acuerdo con su opinión. Guillermo Bermejo a Vladimir Cerrón.

Perú Libre no ha pasado a la oposición, se mantiene al lado del pueblo. Vladimir Cerrón.

Hoy todo ha cambiado, hoy hasta con un tuit se piensa que se cambia el país, y así no es, el país se cambia trabajando. No podemos responder todos los días a situaciones mezquinas. Pedro Castillo.

El pueblo no tolerará traiciones. Guido Bellido.

Me da pena Pedro Castillo, irá a la cárcel o terminará rico y fugado del país. Ricardo Belmont.

Cuando me han preguntado si creo que es justo que Alberto Fujimori muera en la cárcel, siempre he dicho que no. Ministra de cultura, Gisela Ortiz.

Ya hice el discurso para ser presidente, ahora quiero trabajar. Pedro Castillo.

