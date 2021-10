El perro de ataque chiquito, por Augusto Álvarez Rodrich

Compañeros, no podemos traicionar al pueblo, acá no hay una hoja de ruta, acá no hay un centrismo, acá no hay que ‘voltéate a la derecha’, acá manda el pueblo. Pedro Castillo.

Si el congreso no aprueba la reforma agraria, devolveremos a cada congresista a su pueblo. Guido Bellido.

Nuestro poder real es la bancada, nuestro poder popular el partido y nuestros líderes han logrado vuelo nacional. El referéndum es el medio y la asamblea plurinacional constituyente el fin. El partido solo tomará cuerpo en la medida que cumpla sus promesas. Vladimir Cerrón tras el cambio de gabinete.

No debemos olvidar que los Judas se ahorcaron solos. Waldemar Cerrón.

Les pido a las empresas privadas tranquilidad, las cosas pasan por nosotros, no pasan por otras personas. Llamarlos a la cordura. Tenemos una concepción más clara de lo que es la empresa privada luego de que hemos salido al exterior y hemos visto muchos compromisos por parte de empresarios a quienes les hemos tomado la palabra de venir al Perú a invertir y que lo hagan con la tranquilidad del caso. Pedro Castillo.

Señor presidente, tenemos que cumplir nuestra promesa de campaña, indulto al mayor Antauro. Guido Bellido.

Bellido es el perro de ataque, chiquito, pero de ataque. Carlos Anderson.

La bancada de Perú Libre no respalda este gabinete, es una traición a todas las mayorías que han esperado muchos años llegar al poder para que sean atendidas. Waldemar Cerrón.

Así como hay una derecha bruta y achorada, tenemos una izquierda bruta y achorada. Betssy Chávez.

Alcides Carrión se inoculó el virus en ese tiempo por el país, hoy también equivocadamente se han metido el virus de las interpelaciones y censuras habiendo tanto por hacer. Pedro Castillo.

Me imagino que nadie quiere tener un presidente mentiroso. Un presidente mentiroso genera inestabilidad, incertidumbre y no ayuda a la gobernabilidad. Somos un congreso que no es obstruccionista, sino de reconstrucción nacional. María del Carmen Alva.

Así que he llegado a los 72 años y aún no me considero un hijo de puta, y con eso me basta. No he tenido covid, me he portado como ciudadano ejemplar, he seguido fumando y bebiendo, y me siento bien. Joaquín Sabina.

