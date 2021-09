Mientras que la VI Cumbre presidencial de la Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños (Celac) se realizará este sábado en México, la Cumbre de las Américas se ha postergado para 2022. Por primera vez, desde su creación en 1994, este encuentro trianual de los presidentes del continente (menos Cuba), previsto para este año, ha sido postergado.

Es probable que el gobierno norteamericano, anfitrión del evento, haya evitado coincidir con el mal momento que atraviesa la OEA, organismo que actúa como Secretaría Técnica de estas Cumbres. Además, no parece tener una agenda propositiva para la región. Su preocupación principal continúa siendo la creciente presencia China, tal como fue planteado en la Iniciativa de Seguridad Estratégica para el hemisferio occidental durante el gobierno de Trump. En abril de este año el exdirector del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad (NCSC), William Evanina, señaló que “China representa la amenaza más compleja, perniciosa, agresiva y estratégica que jamás haya enfrentado nuestra nación”.

La OEA ha sido cuestionada recientemente por varios gobiernos, en particular el de México. El canciller Marcelo Ebrard ha calificado a la OEA de “intervencionista e injerencista” y señalado que propondrá en la reunión de la Celac que sea reemplazada. Un mes antes, en la cumbre de cancilleres, el presidente de México había advertido que “no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, [basado en] los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias”.

El hecho más reciente por el que la OEA es acusada de injerencia en la región es su aval al golpe de Estado en Bolivia, al haber creado una narrativa que indujo a suponer que hubo fraude en las elecciones presidenciales de 2019. Las afirmaciones de supuestas irregularidades han sido desmentidas por expertos en conteo de votos en universidades y diarios como el NYT. Inclusive, representantes del Congreso de Estados Unidos han pedido al Gobierno que destine fondos para investigar al organismo por la supuesta intervención.

Precisamente, uno de los objetivos de esta Cumbre de la Celac, en la que Pedro Castillo hará su debut internacional, consistirá en formular una propuesta para reformarla o reemplazarla. El canciller mexicano se lo ha hecho saber a Kamala Harris y al secretario de Estado, Anthony Blinken, en una visita a Washington el 9 de septiembre, en el marco del Diálogo Económico de Alto Nivel, mecanismo bilateral interrumpido durante la era Trump.

Para Ebrard es fundamental entrar a una nueva etapa y decirle “adiós a la OEA en su sentido intervencionista, injerencista, hegemonista, y que venga otra organización que construyamos políticamente en acuerdo con Estados Unidos para el siglo XXI, ya no el siglo XIV o el siglo XX para la Guerra Fría”. El canciller mexicano considera importante lograr que Estados Unidos esté de acuerdo en hacer desaparecer al organismo, algo que –dijo– era posible debido al “excelente diálogo” de Andrés Manuel López Obrador tanto con Biden como con Kamala Harris.

En el actual escenario multipolar, es fundamental recuperar los espacios regionales para coordinar lineamientos mínimos comunes de negociación con las viejas y nuevas potencias. La ausencia de diálogo institucional en la región, más allá de posiciones ideológicas, dio lugar a la imposición, por el gobierno de Trump, de Mauricio Claver-Carone como presidente del BID, cargo que históricamente le correspondía a un latinoamericano.

¿Aprovecharán los gobiernos de la región esta coyuntura y los nuevos desafíos que presenta un orden multipolar para impulsar la Celac? Observaremos a Pedro Castillo, quien además de participar en la Asamblea General de la ONU realizará una visita a la OEA, en circunstancias en las que el Perú preside el Consejo Permanente.