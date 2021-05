Es preocupante la concepción equivocada y testaruda que muestran los dos candidatos a la segunda vuelta sobre lo que significa el enfoque de género. Mientras que Fujimori despotrica contra esa ’'ideología’' y promete una educación basada “en valores’', Castillo habla siempre en masculino: “los hombres”, y solo cambia para hablar de la “familia” compuesta por “madres y padres”. Como si no existieran otras.

Lo que no quieren entender ambos es que el enfoque de género, norma dentro del currículo escolar, es un derecho de niñas, niños y adolescentes que sirve para construir una sociedad más igualitaria sin estereotipos, identificando la violencia para prevenirla, construyendo personas tolerantes y respetuosas de las diversidades, que comprenden su sexualidad y defienden su autonomía. Todo ello configura la perspectiva de género, una herramienta para evitar violaciones, acoso, feminicidios.

Porque de nada sirven las tablets entregadas si la educación solo sirve para legitimar discursos machistas que tantas generaciones de peruanas y peruanos hemos recibido. Con todo esto, la llegada al bicentenario de la República coincidirá con un momento peligroso para el avance de derechos fundamentales. Fujimori está en contra de la libre agencia de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y el matrimonio igualitario como tal, y Pedro Castillo cree que el enfoque de género es un tema a debatir, ignorando que ya es una norma. Ni hablar de la identidad de género, cuestión fundamental para la comunidad trans sobre la que ninguno se ha pronunciado.

Con esto, preguntémonos: ¿qué candidatx estaría más dispuesto a ceder? Y tengamos claro: un país que no plantea como prioridad garantizar que la perspectiva de género sea aplicada en las escuelas, que no acepta la diversidad de identidades y orientaciones y que no respeta la autonomía sobre nuestros cuerpos no es independiente y soberano, sino que sigue sometido al lobby más cruel de los antiderechos, es un país sin derechos ni libertad.