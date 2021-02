En una reciente entrevista, Ollanta Humala comentaba sobre lo subutilizadas que se encontrarían las capacidades tecnológicas de las Fuerzas Armadas en el Perú , respecto de la demanda de solución a la trágica escasez de oxígeno que azota a los peruanos afectados por la COVID-19.

Explicaba Humala, que en su gobierno se “había modernizado” a las Fuerzas Armadas (FFAA), por lo que podían ser consideradas un agente relevante en el ecosistema CTI local.

Más allá de la modernidad invocada por Humala, lo cierto es que no podemos desconocer la relevancia que las instituciones de defensa suelen tener en el desarrollo de la CTI en el mundo. Esta realidad nos permite atender a otra dimensión que las FFAA también tienen y que no pocas veces queda soslayada en países como el Perú, en donde el mal recuerdo de militarismos malhadados, atenúan ese aporte.

La colaboración entre organismos militares y empresas o instituciones académicas para la adaptación de innovaciones es una práctica habitual en el mundo desarrollado. En Estados Unidos no se entienden entidades como la NASA o DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa) sin la participación de universidades o grandes compañías. Por ejemplo, la NASA trabaja con SpaceX, la empresa aeronáutica de Elon Musk.

Y en el Perú tenemos al SIMA , la empresa de servicios industriales de la Marina de Guerra, que si bien ha estado vinculada al mundo marino, todavía tiene mucho que ofrecer, sobre todo en el ámbito de sus últimos desarrollos vinculados con electrónica y las tecnologías de la información-TI.