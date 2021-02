A más tardar vacunamos este miércoles por la mañana. Francisco Sagasti.

Una cuarentena con todos en la calle. Luis Solari.

Este bicho y este último confinamiento nos quitaron el último balón de oxígeno para vivir. Damian Ode tras el cierre de La Peña del Carajo.

El único candidato que no es salto al vacío somos nosotros. Ollanta Humala.

Es un dinosaurio del siglo 20, nosotros ya estamos en el siglo 21. Julio Guzmán sobre su diferencia con De Soto.

Un hijito de papá. Daniel Salaverry sobre su diferencia con Forsyth.

No tenemos afinidad política. Ella está a la izquierda, mientras nuestra posición es revolucionaria, nacionalista y democrática. Yonhy Lescano sobre su diferencia con Verónika Mendoza.

Puede terminar Yonhy trabajando de mal menor electoral desde una perspectiva de derecha. Mirko Lauer.

Nuestro primo hermano es la izquierda. Ollanta Humala.

Que el presidente Sagasti se vaya no es la solución. Mirtha Vásquez.

No voy a renunciar, no acostumbro a eso, me quedaré hasta las últimas consecuencias. Ricardo Gareca.

Crecí en Alianza, imposible que vaya a la U. Jefferson Farfán.

Nunca he consumido marihuana, ni el Partido Morado promueve su consumo. Julio Guzmán.

No nos identificamos con el gobierno. Zenaida Solís.

El desarrollo del comunismo en el Perú en las condiciones actuales. Charla zoom de Luis Giampietri.

El zoom es como una sesión de espiritismo. Gente de la que no sabías de pronto aparece como arte de magia. Alonso Cueto.

Los ayacuchanos deberían ser los más anticomunistas. Los arrasaron y masacraron, pero siempre votan rojo. Masoquistas siderales. José Barba.

La mafia caviar ejerce el poder tras ‘jueces’ y ‘periodistas’ clonados por la escuela marxista del político-correctismo, apelando a extorsión, espionaje y delación, con la superlativa y sádica habilidad del comunismo. Luis García Miró.

Somos demasiados en la tierra, me temo que el covid y otras epidemias restaurarán dolorosamente un nuevo orden. Cuando esos 5,000 millones de personas se hayan ido, la naturaleza recuperará sus derechos. Brigitte Bardot.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.