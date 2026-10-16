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Notas de Prensa

Gatorade celebra los 125 años de Alianza Lima con el regreso de su edición limitada sabor uva

La edición especial vuelve durante octubre para acompañar a la hinchada blanquiazul en un año que marca un nuevo capítulo en la historia del club.

Marca regresa con una edición especial. Foto: difusion.
Marca regresa con una edición especial. Foto: difusion.
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Hay historias que se construyen en la cancha, otras en la tribuna y algunas se transmiten de generación en generación. Este año, Alianza Lima celebra 125 años y Gatorade® se suma a esta fecha con el regreso de su edición limitada sabor Uva, desarrollada junto a su aliado embotellador cbc Perú.

A lo largo de más de una década, Gatorade® ha acompañado a Alianza Lima en distintos momentos, construyendo una relación que hoy encuentra en este aniversario una nueva oportunidad para acercarse a los hinchas.

“Los 125 años de Alianza Lima son una oportunidad para reconocer todo lo que el club representa para sus hinchas y para quienes han acompañado su historia. Desde Gatorade quisimos ser parte de este momento con el regreso de una edición especial que conecta con esa identidad y con una relación que hemos construido a lo largo de los años”, señaló Alessandra Medina, Field Marketing Manager de cbc Perú.

La edición limitada estará disponible durante octubre en bodegas y supermercados a nivel nacional. Dentro del canal de conveniencia, Tambo será el punto de venta exclusivo.

Experiencias para acercar la celebración a los hinchas

Como parte de la campaña, Gatorade® desarrollará distintas acciones para que los consumidores puedan vivir esta celebración de una manera más cercana.

En Plaza Vea, los participantes podrán acceder al sorteo de una experiencia exclusiva que incluirá un encuentro con jugadores de Alianza Lima y un recorrido por el estadio Alejandro Villanueva.

En Tambo, la campaña contará con una dinámica especial que incluirá premios vinculados al club, entre ellos camisetas y pósters autografiados, kits de merchandising, producto y tomatodos.

La campaña busca acompañar un momento especial para la hinchada y seguir generando experiencias alrededor de una relación que se ha construido a lo largo del tiempo.

Más de una década junto a Alianza Lima

La relación entre Gatorade® y Alianza Lima se ha construido a lo largo de más de una década, acompañando al club y a sus deportistas en distintos momentos.

Este vínculo de larga data se proyecta además hacia los próximos años: este año, Gatorade® renovó su acuerdo como hidratador oficial de Alianza Lima hasta fines de 2027, reafirmando su presencia junto al club y la continuidad de una relación sostenida en el tiempo.

 Acerca de Gatorade® 

Gatorade, una marca de PepsiCo (NYSE: PEP), satisface las necesidades de los consumidores que hacen deportes y practican actividad física. Las soluciones que brinda se basan en una comprensión profunda de las necesidades y ocasiones únicas de los diferentes tipos de deportes y ejercicio físico. Gatorade está respaldada por una historia de más de 50 años de estudios con los mejores atletas y equipos del mundo. La investigación en nutrición deportiva por parte del Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte (GSSI, por sus siglas en inglés), le permite proporcionar productos formulados científicamente, buscando mejorar el rendimiento de los atletas. Para obtener más información y una lista completa de los productos, visite www.gatorade.com.  

Acerca de CBC

Cbc es la compañía multilatina de bebidas con el portafolio más grande de la región y exportaciones a más de 35 países. La empresa busca transformar al mundo, siendo parte de las soluciones a los desafíos globales y locales, creciendo de manera sostenible e impactando positivamente a las personas y al planeta. En el Perú, inició sus operaciones en 2015 como embotellador de PepsiCo y, actualmente, se desempeña como una empresa multiportafolio que ofrece una gran cartera de productos de primera necesidad en los diversos canales físicos y digitales.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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