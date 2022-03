Swey Díaz: La nueva voz del sonido urbano salvadoreño latino

Nacido en El Salvador emigró a los Estados Unidos desde muy joven permitiéndoles navegar entre las dos culturas logrando un sonido producto de este mestizaje urbano y que termina siendo la voz de una nueva generación de aristas musicales.

“Admiro a muchos artistas por su trabajo y talento, como Arcangel, Drake y Bad Bunny que son una gran influencia en mi carrera en la música urbana”, nos reveló Swey.

Swey Díaz ha visto como su carrera viene siendo respaldada por diversas voces importante y con un legado en el mundo musical urbano latino. Es por eso que sus dos recientes temas ha contado con las colaboraciones de artistas de la talla de Yaga y Jory Boy.

Hablamos de los éxitos en las redes sociales que han significado un salto para la carrera de Swey como son los temas Harley Quinn y Emojis respectivamente. Ambos vienen sumando visualización a nivel mundial desde su salida a finales del año pasado. El tema que más reacciones y comentarios tiene en las redes sociales hasta el momento es Harley Quinn, que viene sumando más de millón y medio de reproducción.

Es por eso que siente que la música urbana no debe límites ni ser políticamente correctos por eso él nos revela que opina de los que piden ser políticamente correctos en las letras de las canciones. “Pienso que para cada tema hay un público, así como hay un público para letras limpia también hay público para letra censuradas o con temas controversiales”, agrego el artista.

Swey confiesa que no ha visitado el Perú, pero por sus amistades peruanas conoce de diversas figuras peruanas como el talentoso Ronco Gámez, “Aun no he tenido la oportunidad de ir al Perú, pero bastante de mis amistades son de allá, uno de ellos es el nieto del Roco Gámez que me mostró varios lugares lindos del Perú como el oasis de Huacachina y artistas como GianMarco.”, nos cuenta el artista.

El futuro para Swey parece brillante, actualmente su tema Harley Quinn, se encuentra en el puesto 7 del top music de Youtube en el Salvador, por eso su carrera musical seguirá subiendo y puedes encontrar en sus redes sociales en sus cuentas de Facebook, Youtube y Spotify con el nombre de Swey Díaz.