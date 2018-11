Banda colombiana 'Don Tetto' regresa al Perú para ofrecer concierto

Don Tetto, una de las bandas de rock colombiano más importantes de los últimos años, regresará al Perú para ofrecer un concierto especial, el jueves 6 de diciembre en el Sargento Pimienta de Barranco, donde repasará sus grandes éxitos y presentará sus nuevas canciones, entre las que se encuentra “Barco de papel”.

La historia de Don Tetto y el Perú es muy especial, ya que nuestro país los acogió desde el inicio de su carrera. “Es un país que llevamos muy de cerca, contamos con una gran y efusiva fanaticada que nos acompaña cuando los visitamos. Nos encanta visitarlo porque disfrutamos de su cultura y su gente”, contaron.

Integrado por Diego Pulecio (guitarra y voz), Carlos Leóngomez (guitarra), Jaime Valderrama (bajo) y Jaime Medina (batería), Don Tetto promociona actualmente “Barco de papel”, su nueva canción, con la que celebra 15 años de trayectoria. El single, que ya goza de mucho éxito en plataformas digitales, es el primer adelanto del nuevo disco que el cuarteto prepara y que será editado próximamente.

“‘Barco de papel’ habla del amor que no es recíproco, un amor incondicional que ofrecemos pero que la otra persona no corresponde a ese sentimiento. Es un amor verdadero que insiste y no se vence a pesar de las caídas”, comenta Diego Pulecio, quien resaltó que este tema es muy especial para Don Tetto no solo por haberlo grabado luego de tres años de silencio, sino también porque será editado en su propio sello discográfico, Sonora Entretenimiento.

“Este lanzamiento es muy especial para nosotros porque llevamos tres años sin sacar nueva música. Esta canción hace parte de un álbum 100 por ciento independiente, con nuestra propia disquera. Estamos ansiosos de esta nueva etapa de Don Tetto, porque llevamos mucho tiempo componiendo estas canciones y por eso queremos mostrar esta nueva era”, remarcó el vocalista.

Don Tetto volverá al Perú para ofrecer un único concierto, el jueves 6 de diciembre en el Sargento Pimienta de Barranco. Las entradas están a la venta a S/. 59 en todos los módulos de Teleticket, ubicados en Wong y Metro.