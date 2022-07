El amor le llegó a una mujer cuando fue flechada por un indigente: “El mejor malandro que escogí”

El amor es ese sentimiento que llega en el lugar y momento menos esperado, pues hay muchas ocasiones en las que distintas personas pasan desapercibidas en nuestro entorno. Sin embargo, cuando te toca, no se puede evitar seguir ese destino.

Así le ocurrió a una mujer de la localidad de Michoacán, México, la cual llamó la atención de los internautas a través de las redes con un mensaje que decía: “Están solas porque quieren… Lo conocí lavando carros fuera de un Oxxo” .

Lakiza, como se hace llamar la mujer en la red social TikTok, publicó un video que se viralizó rápidamente y en el que narra cómo se enamoró de su esposo.

Su historia de amor relata que, mientras el hombre lavaba autos en frente de un Oxxo, inmediatamente ella se fijó en él y tiempo después averiguó que vivía en la calle. Aun así, no le importó, y tras unos días, fue a convencerlo de salir con ella, para luego llevarlo a su casa, lavarle la cara y finalmente hacerle un cambio de look.

VIDEO: @makeup_by_lakiza

Lo increíble de esta historia fue que la relación llegó a ser positiva, pues tienen a tres niñas, resaltó la orgullosa chica. Además, de que en el video explica que él es una buena persona y que es capaz de hacer cualquier cosa por su felicidad. Sin duda alguna, una pareja muy enamorada.

Lakiza se ha hecho viral, pues ha logrado captar la atención de muchas personas diciendo que “es el mejor malandro que pude haber escogido”, a lo que usuarios reaccionaron con diferentes comentarios.

“¿No has pensado que él solo siente agradecimiento y no amor como tú piensas? Yo andaría con esa duda”, escribió un usuario. Mientras otros no pierden la esperanza de encontrar el amor en cualquier lugar: “Aquí estoy parado en el Oxxo. No cae nada para mí”, fueron algunas de las opiniones de los cibernautas.