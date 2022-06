El 26 de abril de 1986 ocurrió uno de los accidentes nucleares más graves de la historia, el colapso de la central de Chernobyl. Ese trágico día, una nube radiactiva se extendió por todo Europa desde Ucrania, país que pertenecía a la Unión Soviética. Las consecuencias incluso llegaron a México. Conoce el caso Conasupo y por qué no se castigó a nadie.

Según los expertos, la nube radiactiva, que fue 200 veces superior a las producidas por las bombas que EE. UU. detonó en ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki (1945), llegó también a la República de Irlanda, país al que México le compraba leche desde la década de los años 60.

Como consecuencia de la catástrofe en Chernobyl, firmas irlandesas de producción de leche y mantequilla sufrieron la contaminación radiactiva de sus productos. Eso no las detuvo para intentar vender la mercancía entre sus clientes, pese a la alerta que emitió la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que se suspendieran las compras de alimentos contaminados.

México estaba advertido

La República de Irlanda trató de vender sus productos al Gobierno de Brasil, país que era gobernado por José Sarney; sin embargo, este no aceptó. Asimismo, el Gobierno brasileño advirtió sobre la importación de estos productos al presidente de ese entonces de México, Miguel de la Madrid.

A pesar de las advertencias de Brasil y de la OMS, México le compró a Irlanda 40.000 toneladas de leche en polvo, las cuales fueron distribuidas en el país entre 1987 y 1988 por la Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).

Miguel de la Madrid era presidente en el momento en que se compró la leche contaminada. Foto: Medium

La compra de la leche en polvo a Irlanda pasó desapercibida por las autoridades locales hasta que el entonces embajador mexicano, Antonio González de León Quintanilla, alertó al Gobierno del riesgo para la salud que eso significaría en los mexicanos, pero fue ignorado.

“El primer embarque con leche radiactiva llegó a México en junio de 1986. A partir de entonces, durante ese año, se importaron más de 28.000 toneladas de lácteos procedentes de Irlanda”, recuerda el biólogo César Carrillo Trueba en la revista Ciencias, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1997.

Manuel Rodríguez Gordillo, vicealmirante de la Armada de México, también se percató del lugar de procedencia del producto y pidió a Miguel Ángel Valdovinos, físico y jefe del laboratorio de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde que hiciera pruebas a la leche en polvo.

Los resultados arrojaron que la leche rebasaba 10 veces los límites de radiactividad permitidos. Tras hacer público el descubrimiento, ambos funcionarios fueron destituidos de sus cargos y acusados por el Gobierno de difamación. Posteriormente, Rodríguez y Valdovinos fueron encarcelados.

Gustavo Luna Garnica era el director de la Conasupo en ese entonces y en 1987 procuró la importación a Irlanda de 39.000 toneladas de lácteos, que ingresaron a México por el puerto de Veracruz.

No fue sino hasta marzo de 1987 que las autoridades encargadas de la seguridad nuclear inspeccionaron el caso.

“La información se mantiene a nivel estrictamente confidencial y se decide no comercializarla. Se intenta diluir con leche no radiactiva a fin de disminuir la cantidad de elementos radiactivos, pero no se logra. Ante este fracaso, el área de comercialización distribuye toda la leche contaminada y el total de la mantequilla”, denunció la revista universitaria.

La compañía contaba con 11.000 tiendas urbanas y rurales, de acuerdo con las notas publicadas en los años 80. Foto: El Universal

Entre 1986 y 1987, ingresaron a México más de 50.000 toneladas de leche radiactiva y más de 2.000 toneladas de mantequilla también contaminada.

Fue hasta 1988 que la Secretaría de Salud federal admitió el ingreso de lácteos contaminados, pero solo reconoció 3.000 toneladas. En febrero de ese año, el mandatario Miguel de La Madrid argumentó que la dosis de radiactividad de la leche no rebasaba las normas vigentes.

Impunidad

Aunque la Cámara de Diputados impulsó en 1995 una comisión pluripartidista encargada de investigar los hechos, en setiembre de 1996, los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidieron cerrar el caso, con el apoyo de una bancada mayoritaria.

Brote de casos de cáncer infantil

En el año 2014, la jefa del Departamento de Oncología del Instituto Nacional de Pediatría (INP) sostuvo que había una posible asociación entre el aumento de casos de niños con cáncer y la leche en polvo. Esto sucedió luego de que se registrara un aumento de casos de cáncer infantil entre 1987 y 1997.

Sin embargo, la Secretaria de Salud restó importancia a las declaraciones y declaró que no hubo afectaciones a la población en el país. Hasta el día de hoy, el caso Conasupo quedó en el olvido de todos los mexicanos y en la más completa impunidad.