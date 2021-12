Bono Navideño 2021 Argentina: ¿quiénes cobran y para cuándo?

A días de celebrar las fiestas de fin de año, el Gobierno de la provincia de Corrientes en Argentina otorgará un Bono Navideño de 15.000 pesos por las fiestas de fin de año. El anuncio fue realizado por el gobernador Gustavo Valdés, quien señaló que el pago se realizará en dos cuotas.

En la presente nota te comentamos todos los detalles sobre este nuevo bono promovido por el Estado, así como quiénes tendrán la posibilidad de cobrarlo, cuáles son las fechas y otros detalles para que puedas disfrutar del fin de año en familia.

Bono Navideño de $ 15.000: ¿cuándo se pagara?

Este Bono Navideño de $ 15.000 se efectuará en dos cuotas. La primera será de $ 5.000 y se abonará en diciembre, bajo el concepto de medio aguinaldo. Su entrega se realizaría entre el 18 y el 23 del mes.

La segunda cuota completará los $ 10.000 restantes y se pagará en enero de 2022, aunque aún no se ha informado la fecha exacta. Este bono es de carácter extraordinario por lo que se dará por única vez, siendo no remunerativo y no bonificable.

El ministro de Hacienda y Finanzas correntino, Marcelo Rivas Piasentini, expresó, en conferencia de prensa, que el bono “Significa una inversión total por parte de la Provincia de $ 1.300 millones. El pago del primer tramo del Bono Navideño 2021 representa una inversión de $ 430 millones”.

Bono Navideño de $ 15.000: ¿quiénes pueden cobrar este bono?

El Bono Navideño de $ 15.000 que pagará el Gobierno de Corrientes está dirigido a los trabajadores provinciales activos y pasivos, según anunció el gobernador Gustavo Valdés en un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter.