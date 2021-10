“Me voy a quemar”: indignación de una madre por suspensión de juicio contra violador de sus hijas

La suspensión de una audiencia de determinación de la pena para un violador de dos hermanitas desató un caos frente a las oficinas del Poder Judicial de Cutral Co, en Argentina. La madre de las menores víctimas se roció su cuerpo con nafta y amenazó con prenderse fuego si no se reanudaba el juicio oral, que se habría visto afectado por agresiones contra la abogada defensora, reporta LM Neuquén.

El caso trascendió a mediados del 2020, luego que la mamá de las víctimas –de 11 y 12 años- se enteró de los aberrantes sometimientos que sufrían sus hijas tras leer el diario de la más grande. En el cuaderno encontró escrito que el padrino de las niñas; un amigo de muchos años de la familia que solía cuidar de ellas, cometió tales atrocidades.

Afortunadamente, en ese entonces, la causa por abuso sexual pudo avanzar relativamente rápido dado que la familia se encontraba bajo amenaza y tuvo que dejar su domicilio para ponerse a buen recaudo. Después que las pequeñas pasaron por la Cámara Gesell, la fiscal Marisa Czajka formuló cargos contra el hombre y pidió su prisión preventiva.

El caso fue expuesto en agosto pasado por la fiscal Czajka, la fiscal jefa Sandra González Taboada, y con el acompañamiento de la defensora de los derechos del niño y el adolescente, Gabriela Bianco, y del abogado Mario Jordán Díaz, que representó los intereses de las víctimas.

La mamá de las víctimas amenaza con prenderse fuego frente a tribunales en Argentina. Foto: Gentileza Radio Fuego

Luego de cinco arduas jornadas de prueba y testimonios, un tribunal argentino condenó al hombre por los aberrantes abusos contra sus ahijadas, como autor de abuso sexual ultrajante agravado por ser encargado de la guarda –continuado- y abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de cuidador.

Sin embargo, aún faltaba conocer la pena de prisión efectiva a cumplir por el abusador , que será mayor a los 15 años. Por eso, este miércoles y jueves se tenía agendadas esas audiencias, pero el proceso se vio truncado.

Según informa el medio local LM Neuquen, luego de la primera jornada de presentación de evidencia para litigar la pena, la abogada defensora del condenado, Melina Pozzer, habría sido agredida con insultos y “huevazos” a la salida de la audiencia. Este episodio motivó que la instancia del último jueves sea suspendida, posponiendo el debate por la pena de manera indefinida.

La decisión indignó a la madre de las víctimas y agrupaciones que la acompañaban, por lo que se vivieron momentos de tensión frente a las oficinas del Poder Judicial. La mujer se roció su cuerpo con nafta y amenazó con prenderse fuego si el conflicto no se solucionaba cuanto antes.

“Yo me voy a quemar, voy a sentar precedente acá. Por dos huevos no pueden suspender un juicio, yo no fui. Una abogada viene a manejar toda la justicia acá”, sostuvo la mujer, quien exigía la presencia de un juez y se rehusaba a retirarse del lugar.

Personal de Bomberos y una ambulancia del hospital local fueron convocados en caso de requerir asistencia urgente para alguno de los presentes. Finalmente, tras varias horas de tensión, la mujer se tranquilizó gracias al diálogo que mantuvo con su abogado, quien le aseguró que pedirían una nueva audiencia lo más pronto posible.