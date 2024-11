La impactante historia de una mujer de 46 años que envejece 8 veces más rápido por un trastorno genético

Tiffany Wedekind, una mujer de 46 años de Ohio, es una de las pocas personas en el mundo que padece un trastorno genético conocido como síndrome de progeria, el cual la hace envejecer ocho veces más rápido de lo normal. La condición de Tiffany es conocida popularmente como la 'enfermedad de Benjamin Button' debido a la película protagonizada por Brad Pitt, en la que un cuerpo envejece hasta ocho veces más rápido de lo habitual.

La dura vida de Tiffany Wedekind

Wedekind, quien tuvo una vida relativamente normal, desde pequeña presentaba algunos signos inusuales: su baja estatura y una voz más aguda. Durante sus veintes, empezó a experimentar una importante pérdida de cabello y dientes. Tras acudir al médico, Tiffany fue diagnosticada con síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford (HGPS). En una entrevista con la revista People, la mujer de Ohio reveló: “Supe desde muy temprano que había algo diferente en mí. Pero solo quería vivir mi vida y ser como todos los demás.”

Su hermano Chad, quien también padecía de progeria y fue diagnosticado junto con Tiffany, falleció en 2012, a raíz de complicaciones cardíacas derivadas de la enfermedad. La residente de Columbus recordó que “de chiquita no se sentía mal, solo que sus dientes se le caían”.

Pese a los misteriosos síntomas y dolencias a lo largo de su vida, Tiffany confesó "no sintió tener problemas" hasta que cumplió los 30 años. "No dejo que mi enfermedad me defina, esa no soy yo. No sé si me veo como un milagro, pero sé que soy especial y no lo voy a negarlo, porque soy quien soy, pero soy como todo el mundo", señaló Wedekind.

Qué es la progeria y cómo la combate Tiffany

El síndrome de progeria es una extraña condición que se caracteriza por un envejecimiento acelerado del cuerpo, provocado por una mutación en el gen LMNA, que se encarga de proporcionar soporte estructural al núcleo de las células. Quienes padecen esta enfermedad tienen una esperanza de vida de apenas 13 años. Asimismo, la enfermedad causa problemas cardíacos graves, de movilidad y demás complicaciones asociadas con el envejecimiento.

Sin embargo y pese a las trabas, Tiffany trata de vivir una vida plena: su estilo de vida incluye yoga, paseos en bicicleta y una dieta equilibrada, actividades que cree le han permitido llevar una vida más prolongada en comparación con otros pacientes. "Envejezco mucho más rápido que los demás y para ser honesta, no estoy segura de por qué he vivido tanto y he sobrevivido a otras personas con progeria. Creo que puede ser porque me cuido bien", aseguró la mujer.