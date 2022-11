Pasajero denuncia agresión por parte de trabajador del aeropuerto El Dorado en Colombia

Un hombre identificado como Juan Ramón Camarillo fue agredido con una fuerte patada por el agente de Migraciones, dentro de las instalaciones del aeropuerto El Dorado, en Colombia. El hecho fue denunciado por una testigo, quien subió el video de la agresión a sus redes sociales pidiendo que le ayudarán a identificar al responsable.

Por su parte, Migración Colombia anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra Jaime Adolfo Sánchez, quien ha sido identificado como el responsable de la agresión. “Migración Colombia rechaza el comportamiento del funcionario que no le es permitido bajo ninguna circunstancia. Se inicia la investigación de conformidad con la Ley disciplinaria”, se lee en el comunicado difundido por la institución.

El incidente ocurrió dentro de las instalaciones del aeropuerto internacional El Dorado, Colombia. Foto: GUILLERMO LEGARIA/AFP

Según testigos, el incidente ocurrió este jueves cerca de las 9.30 a. m., cuando el pasajero que fue agredido, junto con otra viajera. Ambos solicitaron información sobre presuntos problemas de la máquina de identificación biométrica, que es usada para agilizar el ingreso de los ciudadanos al país.

Tras un cruce de palabras, el funcionario habría agredido al viajero, como se ve en el video registrado. Este mismo hombre amenazó con atacar a la mujer que grababa los hechos, quien pedía respeto por los turistas.

Pasajero agredido denuncia racismo

Juan Ramón Camarillo, el joven ingeniero agredido en Migraciones Colombia, se pronunció mediante un video publicado en YouTube, en el que denunció que la agresión de la que fue víctima se trata de un acto de racismo por parte del funcionario de Migraciones.

Según detalló, él arribó al aeropuerto colombiano a las 9.00 a. m. procedente de Río de Janeiro. A su llegada intentó hacer el registro biométrico en una de las máquinas dispuestas instaladas en El Dorado; sin embargo, esta no funcionaba, por lo que decidió realizar una fila para ser atendido por un oficial de Migración Colombia.

El trabajador le habría respondido de manera grosera: “Yo le dije que me ayudara a buscar la solución, ahí él me alzó la voz, yo también alcé la voz, hubo intercambio de palabras y en ese momento me dice que va a llamar a la Policía, yo le dije que llamara a quién se le diese su gana ”, contó.

Al intentar colocar su queja, el oficial Sánchez lo atacó, dándole un puñete en la cara. Debido al golpe, sus audífonos cayeron al suelo y cuando se inclinó para recogerlos, el oficial de Migración le tiró una patada, la que se ve en el video.