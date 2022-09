Tiene 55 años y jaló 26 veces el examen de ingreso a la universidad, pero lo seguirá intentando

Otra desilusión más para este hombre de 55 años identificado como Liang Shu, quien ha desaprobado 26 veces el examen Gaokao, una prueba de ingreso a la universidad que se celebra cada año en China. A pesar de ello, el hombre no tiene pensado darse por vencido y lo seguirá intentando. Es su sueño y no renunciará hasta alcanzarlo.

El caso de Shi, quien es oriundo de Chengdu, es especial, ya que para él no se trata de ingresar a la universidad para estudiar, trabajar y luego generar dinero, puesto que es el dueño de una exitosa empresa de materiales de construcción. Asimismo, declaró a la prensa local que, si bien posee una gran cantidad de dinero, no se siente realizado del todo.

Shi rindió su primer examen en el año 1983, cuando tenía 16 años. Desde ese día, aprobar la prueba se ha vuelto el reto de su vida, y no piensa dejar de intentarlo hasta hacerlo realidad. Por ello, se le conoce como el ‘Rey del Gaokao´, a causa de la cantidad de años que viene presentándose a la prueba de admisión.

Y aunque es víctima de burlas y críticas, el hombre confía plenamente en sí mismo y dice que su perseverancia dará frutos.

“Acabo de cumplir 55 años y todavía soy joven, y hasta ahora no tengo problemas para aprender historia y geografía. Si puedo ingresar a una escuela que me guste, terminaré con esta ‘larga marcha’ de Gaokao e iré a la escuela”, manifestó el hombre a los medios locales. “De lo contrario, continuaré tomando el Gaokao hasta que sea obvio que mi sueño no se puede realizar”, agregó.

Shi no pudo rendir el examen algunas veces debido a responsabilidades laborales o por las políticas restrictivas —que ya han sido eliminadas—, como ser menor de 25 años y ser soltero.

Además, su mayor puntaje fue un poco más de 400 de 750 puntos, el cual le dio pase para ingresar a una universidad de segundo nivel, pero no a la casa de estudios que anhelaba: la Universidad de Sichuan.

¿Qué es el examen Gaokao?

Es una prueba para estudiantes de secundaria de China, en la que millones de colegiales compiten para obtener una vacante limitada con el objetivo de ingresar a las mejores universidades de dicho país.

“En sus mentes es como ir a la guerra. Los profesores les dicen que es un asunto de vida o muerte”, detalló a la BBC Mundo el educador e investigador de la Iniciativa Global de Innovación Educativa de la Universidad de Harvard, Xueqin Jiang. “Desde el momento en que tu hijo nace, comienzas a pensar en cómo puedes conseguir que logre el máximo desempeño en el Gaokao”, complementó.