Resultados del plebiscito de Chile 2022: ¿quién va ganando en el extranjero?

"Me dicen que no aparezco": Chileno denuncia que no estaba inscrito en el acta de mesa

Un ciudadano chileno de nombre Sergio, denunció para el medio Meganoticias que no figuraba en el acta de mesa, pese a que había validado si estaba habilitado para el Plebiscito en la página web de Servel. "Concurrí a la mesa y me dicen que no aparezco. Estoy habilitado para votar", señaló. Actualmente, se encuentra a la espera de una solución por parte de las autoridades.