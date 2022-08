Así informan los medios internacionales sobre la orden de liberación de Antauro Humala

El Consejo Técnico Penitenciario de la prisión peruana Ancón II otorgó este viernes 19 la libertad al exmilitar Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), condenado por un levantamiento militar en 2005 contra el entonces mandatario Alejandro Toledo.

En el mismo, recordó que fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión por su participación en el denominado Andahuaylazo, un levantamiento militar contra el Gobierno que encabezó en la ciudad surandina de Andahuaylas.

En el mismo comunicado se precisó también que Antauro Humala había solicitado el 8 de julio de 2022 su libertad por redención de la pena por trabajo y educación ante la dirección de Ancón II, al amparo de las normas peruanas.

La decisión adoptada fue fundamentada en la ley peruana. Así lo subrayó el INPE: “En los casos de personas sentenciadas por el delito de secuestro (delito con pena más grave del interno Humala), se deberá aplicar el cómputo de redención de siete días de trabajo o educación por un día de libertad”.

En el documento, también se hizo hincapié en que el hermano del exmandatario peruano “ha trabajado y estudiado durante su permanencia” en prisión de 3.667 días, lo que le ha permitido redimir su pena en un año y siete meses.

El portal argentino Infobae precisó que el exsoldado presentó anteriormente la solicitud de libertad por redención hasta en tres oportunidades; no obstante, se decidió no otorgarle dicho beneficio por no cumplir, es ese momento, el plazo correspondiente.

El INPE informó a través de un comunicado que su condena fue redimida en 1 año y 7 meses. Foto: captura de Infobae

Por su parte, el medio alemán DW Español informó que el beneficio al exmilitar fue otorgado “por cumplimiento de la condena, por redención de la pena, por trabajo y educación”, según recogió el pronuniamiento del INPE.

El exmilitar Antauro Humala, hermano del expresidente peruano, fue condenado por rebelión armada. Foto: captura de DW

La agencia EFE señaló que Antauro Humala es el cabecilla del etnocacerismo, un movimiento ultranacionalista, indigenista y populista integrado principalmente por reservistas de las Fuerzas Armadas, cuyos miembros participaron activamente en la campaña electoral del hoy presidente Pedro Castillo como voluntarios de seguridad en los actos públicos.

Antauro Humala ha manifestado su intención de dedicarse a la política. Foto: captura de EFE.

Carmen Huidobro, abogada del hermano de Ollanta Humala, indicó que “pueder ser mañana (sábado) o puede ser el martes” cuando se produzca la liberación efectiva del exmayor, en declaraciones a la emisora Radio Programas del Perú, de acuerdo a la agencia AFP.

Con información de EFE.