Obrera que conquista OnlyFans defiende su contenido en redes: “Todos merecemos respeto”

Alejandra Quiroz es una mujer que, además de trabajar como obrera en algunas construcciones, triunfa en OnlyFans. Se mantiene activa en sus redes sociales y aprovecha las plataformas como Instagram y TikTok para promocionar su contenido y encarar el ‘hate’ que recibe por parte de varios usuarios.

Ella se autodenomina como una modelo fitness y suele subir fotos y videos en sus redes, en las que miles de seguidores reaccionan a sus publicaciones, además de los suscritos a su canal oficial de OnlyFans.

Aparte de utilizar su casa, el gimnasio o alguna playa como locación para las instantáneas, recurre a algunas obras de construcción donde, afirma, labora; tal como lo puso de ejemplo en un tiktok en el que se le ve manipular un demoledor de concreto y explica la manera correcta de uso.

Modelo responde a sus ‘haters’

En uno de sus clips en TikTok, Alejandra contesta a sus ‘haters’ que le comentan ofensas cuando muestra su figura en las mencionadas plataformas sociales. “Hola a todos, muy buenas tardes, chicos. Espero se encuentren bien todos”, así empieza la grabación.

La mujer continuó con su relato: “El día de hoy vengo a decirles algo que ya lo he hablado. Me he podido dar cuenta que hay muchísimas personas que tratan de ser ofensivas conmigo. Yo creo que, en esto que yo hago, de hacer videos para ustedes, no le hago daño absolutamente a nadie”.

“Nunca he ofendido ni nada por el estilo, pero siempre hay gente que trata de hacer eso conmigo, yo creo que, si a alguien no le gusta el contenido de una persona, simplemente desliza y sigue con lo suyo; pero siempre hay personas que se quedan y hacen comentarios ofensivos”, añadió.

PUEDES VER: Mujeres ucranianas crean TerOnlyFans y venden fotos eróticas para apoyar al ejército de su país

Según Quiroz, últimamente ha evitado responder a los mensajes que solo critican su manera de vivir. Sin embargo, hizo una excepción.

“ Creo que todos merecemos respeto . Yo no ofendo ni le hago daño a nadie, espero que la gente sea recíproca conmigo. Que no se metan conmigo, con lo que hago, porque hay muchísimas personas cuestionando sobre cómo visto. (No) les debería importar qué es lo que hago con mi tiempo y mis cosas”, expresó Alejandra.

Diferentes usuarios señalan que la influencer es natural de Ecuador.