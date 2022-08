Padre de Elon Musk se retracta tras emitir comentario desafortunado sobre su hijo

Errol Musk, padre de Elon Musk, dio marcha atrás en sus comentarios sobre su hijo multimillonario después de minimizar el éxito del CEO de Tesla en una entrevista que ofreció en el programa de Kyle y Jackie O en la estación de radio australiana KIIS FM.

Durante el último episodio de Piers Morgan Uncensored, disponible para transmitir en Flash, el hombre de 76 años abordó el sorprendente comentario y dijo que fue citado incorrectamente. “Nunca dije algo así”, aseguró en el programa.

“Estoy orgulloso de él desde el día que nació (…). En cuanto a decir no me gusta, quiero decir eso es una locura. Me encanta”, expresó Errol Musk.

Hace una semana, Musk padre ocupó los titulares de varios medios digitales luego de que revelara que no estaba orgulloso del empresario multimillonario, pero favoreció a su hermano Kimbal.

“Tu descendencia es un genio. Vale tanto dinero y ha creado tantas cosas que no puedes quitárselo. ¿Estás orgulloso?” preguntó Jackie O.

“No. Ya sabes, somos una familia que ha estado haciendo muchas cosas durante mucho tiempo. No es como si de repente empezáramos a hacer algo”, respondió Errol en esa oportunidad.

Elon es el hijo mayor de Errol con su primera esposa, Maye Musk. La pareja también comparte a su hija Tosca y su hijo Kimbal, a quien el padre describió durante la entrevista como su “orgullo y alegría”.

Kimbal Musk, de 49 años, es un chef que opera en The Kitchen Restaurant Group en Estados Unidos. Su valor neto se estima en alrededor de 700 millones de dólares, en comparación con los 271.200 millones de dólares de Elon, que convierten a este en la persona más rica del mundo.