Estaba en bancarrota, pero su mamá le regaló una operación de pechos y ahora triunfa en OnlyFans

La modelo de OnlyFans Sofia Sunshine desarrolló pancreatitis en 2017, una enfermedad que provocó que perdiera mucho peso, así como la reducción de sus pechos. Esto, sumado a la bancarrota total en la que se encontraba debido a gastos médicos, afectó enormemente su estado anímico, por lo que su madre, Samantha, decidió ayudarla con una cirugía estética.

Sofia le contó al diario The Daily Mirror que la iniciativa de su madre costó 10.300 dólares y que le cambió la vida completamente, devolviéndole la confianza y la autoestima que había perdido.

“Lloré de alegría cuando me pusieron los implantes. En pocas palabras, mi madre eligió pagar porque me ama y quería volver a verme feliz”, confesó Sofía.

Desde la operación transcurrieron 5 años, tiempo en el que la influencer decidió abrir su cuenta de OnlyFans. Así, la mujer pasó de asistir a los bancos de alimento de su ciudad para no pasar hambre, a ganar 48.000 dólares al mes gracias a la plataforma.

“Mi madre apoya mi industria y está orgullosa de lo que hago para ganarme la vida. A mis fans les encanta la cantidad de apoyo que recibo de ella y parecen amar el vínculo entre nosotras dos”, indicó la joven.

En un video de TikTok en el que explica su vida antes de OnlyFans, cuenta que es una persona que se encuentra dentro del espectro autista y que padece de ADHD (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad). Además, reveló que padecía de colapsos nerviosos constantes debido al estrés postraumático.

“Desde que me uní a esta industria, no solo he desarrollado más confianza y me he revalorado, sino que mis colapsos autistas (por el estrés postraumático) solo ocurren dos veces por año ahora”, relató.

Samantha se ha convertido en la asistente personal de su hija, algo que la llena de felicidad y, además, le permite poner un límite a los contenidos que realiza su hija.