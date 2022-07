“Casi lo matan”: hospitalizan a menor que terminó drogado por sus compañeros

Un estudiante de 14 años tuvo que ser internado de emergencia en un hospital luego de que dos compañeros de clase le dieran una bebida que contenía tres drogas distintas. Los hechos ocurrieron en un colegio de San Juan, en Argentina.

Tras consumir la bebida, el menor empezó a sentirse mal en medio de una clase, por lo que le dieron aviso a su madre para que lo llevara al médico. Fue trasladado al Hospital Rawson, donde le hicieron un lavado de estómago.

“Me llamaron para decirme que mi hijo estaba mal. Pensé que se había caído, pero me dijeron que lo habían drogado”, declaró la madre del menor para el medio local San Juan 8.

“Los médicos me dijeron que le agradezca a Dios porque pudo haber sido mucho peor” , añadió.

La mujer también denunció a la institución educativa por no llamar una ambulancia al ver que su hijo estaba en peligro. “La docente que estaba a cargo no entendía nada y no se dio cuenta de que mi hijo estaba mal. Pedí que se hicieran cargo y ahí los menores confesaron que echaron pastillas en un agua saborizada”, declaró

“Cuando llegó la ambulancia tenía mal la presión y el azúcar. En el hospital descubrieron que las pastillas que le mezclaron era muy peligrosas. Si mi hijo ingería más, pasaba lo peor. Primero, convulsiones y luego parálisis cerebral”, finalizó la mujer.

Benzodiazepina, un opiáceo y anfetaminas

Marcela Platero, jefa de Gabinetes de Educación, mencionó a TN que “el niño está fuera de peligro, afortunadamente. Este es un caso de bullying grave. Con consecuencias que pudieron haber sido fatales. El Ministerio actuará en consecuencia”.

Por su parte, Ana Sánchez, secretaria de Educación provincial, declaró que en el Hospital Rawson el estudiante fue sometido a un lavado de estómago y que los médicos detectaron tres sustancias: benzodiacepina, un opiáceo y anfetaminas .

Canales de ayuda (Perú)

Si has sido o eres víctima de violencia escolar por un profesor o compañero de clase, puedes realizar la denuncia en SíSeVe, por medio de su página web (http://www.siseve.pe/Web/) o a la línea gratuita 0880-76888.

Si un colegio ha incumplido con las medidas antibullying, el padre o la madre pueden reportar el caso a Indecopi. Las vías son: sacreclamo@indecopi.gob.pe o por la plataforma https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual; también por las líneas 224-7777 (Lima) y 0800-4-4040 (provincias).