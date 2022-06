Hombre de 63 años, flechado en Tinder por joven de 20, fue drogado y amarrado en su primera cita

En el mundo no es raro escuchar casos de personas que terminan siendo víctima de robo y estafa por mujeres y hombres que conocen mediante aplicativos de citas. Así ocurrió con Jorge Delgadillo, un argentino (63) que, cansado de la soledad, buscaba el amor o una amistad.

Todo comenzó con un match en la aplicación Tinder, en la que una joven de 20 años flechó el corazón del hombre que, luego de tres meses de conversaciones, fue a visitarlo a su casa, ubicada en La Plata, Argentina, acompañada de una amiga, para finalmente drogarlo y robarle sus pertenencias.

“Me dijo que se había peleado con su novio, de quien aseguró que es violento, y que tenía frío y quería volver a su casa en un remís (servicio de transporte en Argentina contratado en una agencia)”, contó el hombre a los medios locales.

De acuerdo con su versión, el encuentro con las dos mujeres inició con una amena cena, pero luego terminó en una completa pesadilla.

“Estábamos pasando un momento muy lindo, comiendo, tomando vino y escuchando música”, agregó. Pero todo cambió de un momento a otro, cuando de repente comenzó a sentirse mareado y con sueño, al parecer, por una sustancia que le echaron en el vaso. Incluso, constató que le quedó una vaga sensación de haber intentado defenderse con sus manos de unos golpes que habría estado recibiendo.

Al día siguiente, su amigo fue a buscarlo. “Mi amigo desconfió y vino a ver si me pasaba algo. Cuando llegó, me despertó. Como pude le abrí la puerta y me desató. Ahí fue cuando llamó a la Policía”, contó Delgadillo al medio local El Día.

Al percatarse de lo ocurrido, el sexagenario presentaba golpes en su cabeza, y sus manos tenían algunos cortes. Se dio cuenta también de que le habían robado su dinero, documentos, un Play Station 4, su celular y su auto Volkswagen Gol Trend gris, carro en el que huyeron.

Finalmente, las autoridades locales se encuentran investigando el caso para tratar de dar con las mujeres, quienes se encuentran prófugas de la justicia.