Nueva necropsia al cuerpo de Debanhi Escobar confirmaría que se trató de un feminicidio

Mario Escobar, el padre de la joven mexicana hallada muerta en un motel de Nuevo León, Debanhi Escobar, anunció que se le practicará una tercera necropsia al cuerpo de su hija, cuyo cadáver fue encontrado en una de las cisternas del hospedaje tras varios días de búsqueda.

Esta nueva evaluación permitirá comprobar científicamente que la muerte de la estudiante de Derecho fue un feminicidio y no un accidente, tal como fue catalogado por la Fiscalía General de Nuevo León.

El progenitor de la joven declaró, a través de un nuevo video en su canal de YouTube, que el próximo 30 de junio se hará la solicitud formal ante el juez para la exhumación a profundidad del cuerpo. Si el trámite es aprobado, un equipo de médicos forenses podrá examinar el cadáver los primeros días de julio. Una vez que se tengan los resultados, según lo precisó Mario Escobar, se podrá demostrar diversas irregularidades en la investigación realizada por el ente de justicia mexicano.

Tanto Mario Escobar como Dolores Bazaldúa, madre de la joven, aseguraron que realizarán este nuevo procedimiento con un gran “dolor en el corazón” pero con la esperanza de esclarecer la muerte de su hija y capturar a los verdaderos culpables.

“A Debanhi la mataron, a Debanhi la sembraron, a Debanhi la plantaron ahí en la cisterna. Ya son dos meses que no me dan nada. No puede ser que tengan 400 o 200 o 500 entrevistas o mil entrevistas y no haya ningún culpable”, remarcó el progenitor en la grabación.

Finalmente, se sabe que el Gobierno Federal de México brindará apoyo a la familia de Debanhi para esta nueva pericia.