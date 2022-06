¿Cómo es la cultura de Qatar y qué normas se deben seguir para alentar a Perú en el repechaje?

El torneo de fútbol más importante del mundo, Qatar 2022, se encuentra a solo cinco meses de iniciarse y millones de fanáticos de todas partes del globo están a la espera del gran día para visitar el país y disfrutar de los partidos. Pero también tendrán la oportunidad de conocer los lugares turísticos, la cultura, la gastronomía y mucho más de la nación árabe.

Nuestros compatriotas tienen un motivo anticipado para viajar al país asiático, y es el repechaje entre Perú y Australia que se dará este lunes 13 de junio en el estadio Ahmed bin Ali de Al Rayán, en Qatar. Es sabido que la hinchada peruana siempre se hace presente para dar su máximo apoyo a la Bicolor.

Por ello, para los ciudadanos del Perú y del resto del mundo, es importante saber y entender sobre la cultura árabe, pues esta es conocida por el respeto hacia la religión islámica (Sharía), la cual se basa en la enseñanza del Corán. Su sociedad es conservadora, por lo que existen restricciones que se deben tomar en cuenta.

Código de vestimenta

La plataforma oficial de Qatar, visitqatar.qa, señala que las medidas que maneja el país no son estrictas para los visitantes, puesto que están considerando la cultura de los mismos, así como son conscientes del clima caluroso que los espera al llegar a Doha, capital de Qatar.

Lo que sí esperan las autoridades cataríes es que se manifieste respeto a la cultura local, como no hacer uso de “ropa reveladora” en público, tanto hombres como mujeres.

Código de vestimenta para visitar Qatar. Foto: Instagram/ryrqatar

La recomendación es cubrir hombros y rodillas: evitar usar faldas, leggings, pantalones rotos, vestidos o shorts demasiados cortos. Tampoco se pueden usar escotes muy pronunciados o prendas que tengan frases o mensajes ofensivos.

La página plantea restricciones para los visitantes al mundial Qatar 2022. Foto: Instagram/ryrqatar

Muestras de afecto en público

La consultora cultural y traductora árabe, Rania Hanania, en conversación con RPP, dijo que en Qatar están prohibidas las expresiones públicas de afecto, a menos que sea para celebrar un gol.

“No puedes abrazarte ni besarte con otra persona en público, porque va en contra de las costumbres de este país, ni siquiera lo hacen los esposos, para no enseñar esto a los menores, romper esta regla significaría una multa”, indicó Hanania.

Gestos con las manos

La misma especialista explicó: “Hay ciertos gestos con las manos que son castigados, también sacar los dedos relacionados a insultos o hacer lisuras. Eso está penalizado por la ley. Tampoco está permitido hablar lisuras de forma fuerte ya que no están aceptadas por la sociedad árabe”.

Temores de la comunidad LGTBIQ+

Para la comunidad LGBTIQ+, resulta muy perjudicial visitar el país conservador. Ante esto, la experta comentó que los gestos de aprecio “en personas del mismo sexo son intolerables en la cultura árabe”.

Miembros de la comunidad LGTBIQ+ (como el jugador abiertamente gay, Josh Cavallo) revelaron el miedo ante su llegada al país, pues el código de conducta de la Sharía señala que la homosexualidad es castigada hasta con más de cinco años de cárcel.

Incluso, los homosexuales que sean musulmanes, pueden llegar a ser ejecutados.

Una de las controversias que se viene viviendo por estas restricciones es con varios hoteles qataríes. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) amenazó con anular el contrato con aquellos hospedajes que rechacen a parejas del mismo sexo como sus huéspedes.

La negación de alojamiento hacia estas personas se hizo pública tras un reportaje que publicaron los canales NRK de Noruega, SVT de Suecia y DR de Dinamarca en donde revelan que hubo negativa de parte de varios hoteles cuando varios periodistas se comunicaron con 69 de ellos en la lista oficial de alojamiento de la FIFA y dijeron que eran una pareja gay que buscaba hospedarse durante el Mundial.

Asimismo, otros 20 establecimientos les pidieron evitar las demostraciones públicas de afecto, y 13 no respondieron a sus solicitudes.

Uso de las redes sociales

Rania Hanania declaró que, en cuanto al Whatsapp, solo se puede mantener comunicación mediante mensajes de texto. No se pueden realizar llamadas desde la aplicación.

Lo mismo ocurre con la red social Facebook: los servicios están restringidos. “Hay personas que se pueden colgar de otro APN, pero igual será controlado”, recalcó.

Rania Hanania comentó que existe la Policía de la Moral, y la función de esta es mantener el control en los espacios públicos con una llamada de atención hasta una detención o multa.

“Si una persona tiene una detención, multa, infracción cualquiera o no ha pagado el hotel, no se le va a permitir salir del país. Siempre se le va a notificar y no saldrá si no paga lo que tiene que pagar”, aseguró.