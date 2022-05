Una modelo de OnlyFans le contó al podcast “No Jumper” que mantuvo relaciones sexuales con algunos trabajadores de Meta, la compañía madre de Instagram, Facebook y WhatsApp, para recuperar su cuenta después de que esta fuera desactivada por publicar contenido inapropiado.

Kitty contó que ella solía dormir con un amigo que casualmente trabajaba en Instagram, quien tras un primer bloqueo de su cuenta la ayudó a recuperarla. “Fue lindo de su parte”, señaló.

“Básicamente me dijo que el departamento de integridad supervisa las revisiones”, manifestó en el podcast.

“Para recuperarlo, si te lo niegan la primera vez, básicamente lo que tienes que hacer es seguir intentándolo (…). Cada vez te dirigen a una persona diferente, así que mientras alguien siga intentando ayudarte en ese departamento, eventualmente recuperarás tu cuenta”, relató, al detallar cómo su amigo le hizo ese favor sin levantar sospechas.

Sin embargo, cuando su cuenta fue bloqueada nuevamente, tuvo que tomar otras medidas para recuperarla. Lixo admitió que el proceso no fue fácil, ya que tuvo que revisar el Instagram de su amigo en busca de sus compañeros de trabajo y que luego tuvo que cotejar con LinkedIn para saber si trabajaban en el área correcta de Meta.

“Me las arreglé para encontrar algunos, no de ese departamento, pero sí de personas que trabajaban en Instagram en Los Ángeles. Así que encontré a algunos con los que (me reuní)… nos conocimos y me *** a un par de ellos y pude contar con ellos como dos o tres veces “, afirmó.

DailyMail se puso en contacto con la modelo, quien aclaró que las interacciones fueron orgánicas: “No fue un trato como: ‘Oye, me ayudaste y me acostaré contigo (…). Lo volvería a hacer al cien por ciento. Merezco ser escuchada porque contribuyo a su plataforma de manera considerable (…). Si no me escuchan o no me dan la oportunidad de apelar, lo haré a mi manera. Me quedo con eso”, concluyó la modelo.