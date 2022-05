Joven rompió fuente en plena graduación, pero esperó a recibir su título para dar a luz

María René Méndez, una joven estudiante boliviana, jamás olvidará el día que se graduó de la Universidad Privada Domingo Savio, ya que vivió una noche llena de emociones por partida doble. En plena ceremonia, la mujer, que llevaba una etapa avanzada de gestación, sufrió contracciones, pero esperó a recibir su título para luego dar a luz en un hospital.

Mientras aguardaba su turno para obtener su diploma, ella sintió que se le había roto la fuente, así que llamó por teléfono a su esposo Diego Gutiérrez y le pidió que la acompañara al baño, donde confirmó que el parto se avecinaba.

Sin embargo, tomó una valiente decisión: no irse sin recibir su título profesional. En las imágenes, que en pocas horas se volvieron virales, se aprecia a la joven, visiblemente emocionada, pararse y recibir su diploma tras haber culminado con éxito la carrera de Ingeniería Comercial.

Inmediatamente, María salió de la universidad con su diploma en manos ante la admiración y aplausos de todos los presentes durante el acto, que se llevó a cabo el último jueves 12.

Su pareja contó a Red Uno que ambos pudieron llegar a tiempo al hospital para internar a la joven y que a las pocas horas tuvieron al pequeño Cristian en sus brazos. “No quiso moverse hasta que le entreguen su título. Estamos felices, recibimos un doble regalo”, dijo en la breve entrevista.

María René Méndez al recibir su título profesional. Foto: Universidad Privada Domingo Savio

Desde su habitación, María René, de 28 años, envió un mensaje para todas aquellas mujeres que continúan con sus estudios durante su embarazo: “Pese a las circunstancias, sí se puede. No sientan que no son capaces, es difícil, pero no imposible. No se desanimen”.

Otra buena noticia para la familia Gutiérrez fue que su hijo tendrá una beca completa en la Universidad Privada Domingo Savio.