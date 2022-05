Mujer se entera que su marido le era infiel con niñera por una foto que se sacaron en Disneyland

Natalie es una mujer de 33 años, casada con tres hijos, que decidió tomarse unas vacaciones familiares en Disneyland, Estados Unidos. Para tener más tiempo libre con su esposo, decidió llevar a su niñera, una elección de la que se arrepintió cuando se destapó una traición pocas semanas después.

La joven británica que reside en Ibiza se llevó una increíble sorpresa cuando, de vuelta en casa, decidió revisar los recuerdos de aquel viaje y las muchas fotografías que se habían tomado en el mismo. Una instantánea en particular en una de las atracciones de Disneyland la destruiría anímicamente.

¿Qué mostraba la fotografía?

En una de las montañas rusas del parque de diversiones se suelen tomar fotografías para que los clientes tengan un recuerdo del momento. Natalie y su esposo adquirieron esta instantánea y en la misma quedó grabada un gran indicio de la traición de su marido. En la foto aparece la familia completa, sentada en diferentes compartimientos de la montaña rusa. En el primer asiento estaba Natalie y uno de sus hijos, en el último estaban los dos niños restantes y en el medio, a espaldas de la creadora de contenido, estaba el esposo junto a la niñera.

Se puede apreciar claramente como l a cuidadora de los niños está acurrucada al lado de su jefe , un gesto que denotaría que había mucho más que el trato cordial de una niñera y su empleador. Natalie les dijo a sus seguidores que, a inicios de mes, estaba revisando las fotos de sus vacaciones familiares y al ver esta instantánea fue evidente que su esposo y la niñera estaban teniendo una relación extramatrimonial.

Tik Toker descubrió infidelidad de su marido revisando sus fotos familiares en Disneyland. Foto: Tik Tok Captura

Un vídeo viral en Tik Tok

En su cuenta en TikTok, Natalie describe su contenido como “mi historia y retos con el divorcio, ansiedad y depresión”. Y es que la creadora de contenido aceptó que cayó en una espiral emocional al enterarse de la verdad. Si bien tiene varios videos hablando del tema, uno en particular se volvió viral. En el clip, que tuvo millones de reproducciones en la red social, ponía la frase: “ Fuimos a Disneyland en Orlando y llevamos a la niñera con nosotros... Para ayudar con los niños... No con el esposo ”.

En la descripción contó que “estaba revisando fotos antiguas y encontré más de una donde estaban demasiado cerca”. Pero ahí no quedó todo, sino que luego de la infidelidad y el divorcio posterior, el esposo se fue con la niñera, con quien ahora tiene un hijo propio.

Muchos de sus seguidores comentaron que ella debió notar el engaño desde el instante en que el esposo decidió sentarse junto a la trabajadora. “ Se supone que él debe sentarse con el niño, no con la niñera ”, se leía en los comentarios de TikTok.

Una pelea a muerte con la niñera

Natalie no ha sido tímida al relatar que su relación con la que fue la mujer que cuidaba a sus hijos no es la mejor. La trabajadora de niños, según la británica, no está feliz con la idea de ser expuesta en las redes sociales para los más de 21 000 seguidores de Natalie.

Además, la tiktoker reveló que el padre de sus pequeños no fue a la ceremonia de cumpleaños de una de sus hijas debido a la mala relación que tiene con la ahora pareja de su exesposo.