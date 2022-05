Boda con temática nazi en México causa revuelo por ignorar pasado genocida de Hitler

Una pareja de novios, Fernando y Josefina , originarios de Tlaxcala (México), decidieron realizar su matrimonio con temática nazi. Se casaron el 29 de abril en conmemoración a los 77 años del matrimonio de Adolf Hitler con Eva Braun. La historia de los ahora esposos ha sido narrada en una publicación de Milenio, medio de comunicación mexicano que los entrevistó.

Fernando, quien vestía un traje militar nazi, y su esposa, quien llevaba una esvástica en su vestido, revelaron que sus hijos tienen los nombres de dos conocidos alemanes: Reinhard Heydrich, líder máximo de los Escuadrones de Protección (SS), o los llamados Schutzstaffel, y Hanna Gertrud, un general y piloto del Ejército nazi que rescató a Hitler del búnker donde se escondía.

La pareja ha recibido insultos, críticas y hasta amenazas de muerte por su gusto vinculado al antiguo Ejército alemán.

Fernando y Josefina han ambientado su matrimonio con temática nazi. Foto: Facebook/Jorge Carballo

“Si no hubiéramos encontrado fecha para hoy (29 de abril), nos hubiéramos casado hasta el próximo año”, aseguró Fernando, y resaltó que no tiene planes de quitarse la vida, como lo hizo Adolfo Hitler un día después de su boda.

Asimismo, dieron muestra del ‘vochito’ que decoraron con símbolos nazis y recordaron que en el 2016 se casaron por lo civil en Ecatepec, también un 29 de abril.

Los novios dicen estar conscientes de que la gente considera a Hitler un genocida; sin embargo, para ellos, el führer fue un “hombre nacionalista que devolvió territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial a Alemania” y que, incluso, era querido por su gente.

Manifestaron que la razón por la que es visto de manera negativa es porque la historia la escriben los vencedores y venden la idea “hollywoodesca” de genocidio, racismo y violencia.

Han generado polémica en redes sociales. Foto: Facebook/Jorge Carballo

Fernando y otras 20 personas más pertenecen a un club que recrea acontecimientos bélicos, por lo que también los amigos del novio tuvieron que llevar una vestimenta referente a los soldados alemanes.

“Yo no sabía mucho de la historia, pero me la contó mi esposo y lo apoyo, porque tengo a un marido responsable”, cuenta Josefina a Milenio. Además, afirmó que su familia no la juzga.

El medio mexicano describe la vestimenta de Fernando: “Pelado a la Hitler haircut o a la Peaky Blinders, carga con un quepí que tiene zurcido el emblema del águila imperial; trae una bocamanga con el nombre de la primera división de las Waffen SS: la división Adolf Hitler; en el saco se ha colgado la Cruz de Hierro y otras insignias rúnicas de las SS; sus manos están apretadas de anillos de la división Vikingo; las botas federica brillan igual que las llantas del vochito y trae fajada la réplica hecha en Japón de una Walther CP99, la pistola de Hitler y de James Bond”.

“¿Admiras a Hitler?”, preguntó el diario, a lo que el novio respondió que sí. “Yo sé que, para mucha gente, Hitler es un genocida, un símbolo del racismo y de la violencia. Pero la gente juzga sin tener información o por creer en la historia de los vencedores. Hitler era vegetariano, sacó a su país de la pobreza extrema y le devolvió a su pueblo los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial. Su gente lo amó. Nos han hecho creer que Hitler era un racista, pero se acercó a saludar a Jesse Owens en las Olimpiadas de 1936″.

Y agregó que la palabra nazi es un invento de Hollywood para hacerlo peyorativo. “A mí la nacionalsocialista, desde que tengo 16 años, o sea, desde hace 22 años, me ha ayudado a tener disciplina: no bebo, no fumo, no tengo tatuajes, no daño a terceros. Incluso, en nuestro club no andamos reclutando gente. Es un club privado, más no clandestino, que recrea la historia”, continúa.

PUEDES VER: Israel conmemora el Día del Holocausto y el país se paraliza por 2 minutos

Boda ya concluida. Foto: Facebook/Jorge Carballo

Entrevista de Milenio

¿Has tenido problemas por tus creencias?

-Como mi papá y mis tíos también son seguidores de la NS, desde niño me ha confrontado la gente. Me han pegado, me han escupido y hasta me han aventado el carro cuando voy manejando mi vochito. La peor ha sido la vez en que me apuntaron con una pistola y me gritaron nazi. Pero lo bonito de amar un ideal es morir por él.

Hitler reinventó los campos de concentración.

-Estados Unidos y Rusia tuvieron sus propios campos de exterminio, pero solo se sabe de los alemanes porque perdieron la guerra y la historia, como te digo, la escriben y la inventan los ganadores. Siempre me ha gustado ver documentales sobre la guerra. Además, mi abuelo fue amigo de refugiados alemanes. Hay que cuestionar la verdad de la guerra.

¿Y cuál es esa verdad?

-De la Segunda Guerra Mundial solo conocemos la versión de los aliados. Debemos leer más para que no nos engañen con falsas historias.

¿Cuál sería una falsa historia?

-Dicen que Hitler empezó la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia. Pero no. Solo fue a exigir territorios que eran de Alemania.