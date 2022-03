Sobreviviente de la II Guerra Mundial fue detenida en Rusia por protestar contra la guerra

Más de 7.000 personas fueron detenidas en una treintena de ciudades de Rusia durante las protestas contra la invasión a Ucrania, que se suceden en varios puntos del país euroasiático desde que el presidente Vladimir Putin comenzara la ofensiva militar en el territorio vecino.

En el séptimo día del conflicto armado que inició Rusia contra Ucrania, la policía rusa detuvo a cientos de personas, entre ellas una anciana de 77 años que portaba pancartas antiguerra, hecho que causó gran indignación en todo el mundo.

Se trata de Yelena Osipova, una artista, activista y jubilada que nació en medio del asedio nazi de Leningrado a la ciudad rusa de San Petersburgo durante la Segunda Guerra Mundial. Un video viral muestra a la adulta mayor sosteniendo dos pancartas cuando, de pronto, es escoltada por ocho policías hasta una patrulla y trasladada a su casa.

La activista, que ha paseado sus consignas de protesta por las calles de San Petersburgo durante los últimos años, fue apoyada por el resto de manifestantes, que no dudaron en grabar el momento del arresto. En ningún momento Osipova renunció a portar sus carteles en protesta contra la ofensiva de Rusia.

Osipova formaría parte de los reportes que indican que, desde la invasión a Ucrania, el Gobierno de Vladimir Putin ha arrestado a un promedio 7.603 personas en todo el país desde el inicio del conflicto, según la organización de derechos humanos OVD-Info.

“Esta mujer ha visto más infiernos de los que cualquiera de nosotros puede imaginar”, “Arrestar a ancianos sobrevivientes no es señal de un Gobierno fuerte”, “Realmente, espero que esté a salvo; tiene más bo*** que cualquier oficial ruso. Una leyenda”, fueron los comentarios de miles de usuarios indignados con el acontecimiento.

Quién es Yelena Osipova

Yelena Osipova es conocida por ser una superviviente del sitio de Leningrado (1941-1944), cuando no había cumplido ni un año de edad, y por su participación en las campañas contra la guerra.

Esta artista rusa expresa sus desacuerdos y puntos de vista en sus pinturas y se la puede ver en las calles manifestándose con ellas. En 2015, la activista se hizo viral con sus pinturas pacifistas.

Una de las más conocidas es el cuadro “Rusia es un pájaro, no un oso”, según el diario The Russian Reader. En la obra se puede leer: “Rusia quiere ser un pájaro: pacífico, honesto, amable. Rusia: amable y trabajadora. 2011: El oso ya no tiene cura. Vota por el pájaro. Aunque esté herido, si se le trata bien, puede volar alto. Vota por el pájaro trabajador”.

Después de las protestas de 2015, Osipova ha participado en varias exposiciones con sus carteles y retratos. Además, en 2018, salió a las calles de San Perterburgo para proporcionar su apoyo al cineasta ucraniano Oleg Sentsov. Este cineasta y activista político estaba en huelga de hambre tras haber recibido 20 años de prisión por disidencia, informó La Sexta.