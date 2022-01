Antivacuna suplica por apoyo para su hermana: “Fui un boludo, pero necesito que me ayuden”

Argentina es uno de los países con mayor número de porcentaje poblacional vacunado con dos dosis contra la COVID-19, pero aún así un grupo antivacuna se niega a inmunizarse. Así lo indicó esta semana el cardiólogo Mario Fitz Maurice.

Maurice, jefe de arritmias del Hospital Rivadavia, publicó en su cuenta oficial de Twitter el desesperado pedido de ayuda de un hombre, arrepentido por haberle dicho a su hermana —ahora internada en terapia intensiva— que no se vacunara contra el coronavirus.

Mostró una captura de pantalla de una conversación por WhatsApp en la cual el hombre le contó que su hermana “no está evolucionando bien, los médicos me dicen que su oxígeno es muy bajo aún con el respirador”.

“Me siento muy culpable por haberle dicho que no se vacune. Le pregunto, ¿si le doy ya una vacuna la ayudará? Doctor, no quiero que se muera mi hermana, fui un boludo, pero necesito que me ayuden por Dios”, subrayó.

Maurice, citado por Cadena 3, calificó como “bastante desolador” este mensaje, “porque él había evidentemente aconsejado a su hermana que no se vacunara”.

“Su hermana se contagia de COVID-19 y no evoluciona bien y la llevan a una institución y terminó en una terapia intensiva con respirador, en estado crítico”, añadió.

Según el médico cardiólogo, actualmente las personas internadas no están vacunadas contra la COVID-19, pero cuando reciben el alta lo hacen.

Sobre la “ignorancia” del movimiento antivacuna, expresó que “es gente que no tiene ni formación ni experiencia en inmunología o biología y están tratando de entender una vacuna que se desarrolló para un virus nuevo”.

“Entonces confían en la palabra de una persona que puede llegar a ser confiable en algo, pero no en la parte médica. Entonces, se dejan llevar porque lo dice tal persona y eso lleva mucho daño”, agregó.

Argentina sobresale en el mundo con un 76% de pauta completa de vacunación, mientras que un 11% tiene al menos una dosis.

“La vacuna es una herramienta que nos permitió que esto no sea una tragedia”, afirmó Maurice.