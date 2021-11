AMLO suprime concesiones mineras: “Engañaron (…), hicieron jugosos negocios, pero no invirtieron”

El presidente de México reafirmó su política energética de no otorgar más concesiones para la explotación minera en México. “No van haber nuevas concesiones para la explotación minera, ya se entregaron muchísimas”, dijo esta semana el mandatario mexicano, quien aseveró que las mineras se dedicaron a especular en el mercado financiero.

López Obrador aseveró que las concesiones ya existentes se respetarán. Sin embargo, su gobierno ya no dará más, pues muchas empresas “engañaron” y no han hecho tareas de explotación.

“Hicieron jugosos negocios, pero no invirtieron. Esta política de entregar concesiones porque va a llegar inversión extranjera es falsa”, indicó el gobernante durante su conferencia de prensa diaria desde el estado de Guanajuato.

El jefe del Ejecutivo apuntó que sus antecesores entregaron a las mineras el cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. “Hasta asesinatos hubo”, recordó el presidente, quien señaló que las empresas veían a México como tierra de conquista.

“No les cancelamos esos contratos, que en sentido estricto, habrían elementos para revocar la concesión (...) pero no lo hemos hecho, no lo vamos a hacer, pero ya no vamos a continuar con lo mismo”, siguió.

Economía en México

La economía de México creció 4,5% a tasa interanual en el tercer trimestre del año, según cifras definitivas difundidas este jueves 25 de noviembre por el instituto de estadística (INEGI).

Sin embargo, comparado con el trimestre inmediatamente anterior, la actividad se contrajo 0,4%, rompiendo con cuatro trimestres consecutivos de recuperación tras el desplome provocado por la pandemia del coronavirus.

Esa caída del Producto Interno Bruto (PIB) es más pronunciada que el retroceso de 0,2% divulgado por el instituto el 29 de octubre, debido a un descenso del sector servicios.

“Luego de cuatro trimestres consecutivos de recuperación después de la contracción por la pandemia, el PIB de México registró su primera disminución en el tercer trimestre de 2021 al caer -0,4% trimestre contra trimestre”, escribió el presidente del Inegi, Julio A. Santaella, en Twitter.

Con información de AFP.